Oroscopo del 2 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Vari corpi celesti confluiscono in diverse situazioni positive. Saturno vi stimola in Acquario portando un mix di interessi e passioni, specie per chi è nato nella seconda decade. Giove in Acquario è invece il fautore di colpi di scena amorosi ed erotici, specie se festeggiate gli anni tra il 14 e il 20 aprile. Il settore finanze finalmente non piange più e potrete provare a fare un investimento.

Una domenica favorita da ottime posizioni astrali, con Plutone e il Sole in aspetto positivo. Nettuno sollecita il vostro panorama sentimentale se nati tra il 9 e il 13 maggio: avrete uno speciale gusto per le avventure erotiche e amorose. Siete studenti o preparate un concorso? Urano e Nettuno vi sorreggeranno.

Godetevi una domenica particolarmente fortunata grazie a Giove e Saturno in Acquario. Giornata armonica a livello di salute psicofisica. Nuove avventure amorose dipingono il vostro orizzonte ma occhio a non urtare la sensibilità delle persone che vi vogliono davvero bene. Se state preparando un concorso Mercurio in Toro vi donerà concentrazione razionale, specie se nati nella seconda decade.

Nettuno e Urano vi danno intuizioni con le quali scioglierete problemi familiari. Sempre lo stesso binomio vi darà anche un’anima più spensierata. Se siete single oggi aumenterete il vostro carisma mentre chi è già in coppia vivrà un momento di grande appagamento emotivo. Non è facile concentrarvi oggi nello studio: vivete infatti un po’ di svagatezza.

Una domenica in cui il vostro brio giocherà un ruolo fondamentale per tutti i rapporti interpersonali. In amore, nonostante le apparenze, siete molto sensibili e fortunatamente Marte è in angolo positivo se nati tra il 26 e il 29 luglio: potenziali sorprese in arrivo. Mercurio disarmonico non vi fa concentrare come vorreste nello studio.

Relax di oggi anche se con qualche piccolo disturbo o incombenza. Niente di grave però, solo piccoli contrattempi. Venere in Toro fa vibrare le corde della vostra sensibilità. Non vi spaventate di ciò che potreste provare per un’altra persona! Se state studiando per concorsi o esami Venere vi darà qualche distrazione di troppo.

Una costellazione di pianeti quasi tutta dalla vostra parte, tra cui Saturno e Giove in Acquario che aumenteranno il tono del vostro umore. Buona anche la forma fisica ma occhio all’alimentazione. Se siete in una relazione, la vostra dolce metà potrebbe aver bisogno di maggiori attenzioni, specie se nati tra il 16 e il 22 ottobre. Luna e Plutone vi aiuteranno in questo. Venere invece vi farà ottenere grandi risultati nello studio.

Plutone transita in angolo favorevole nel vostro segno e anche Nettuno in Pesci è un vostro paladino oggi. Gli astri vi danno sempre più sicurezza ma non pensate di essere invincibili. La vostra indole calma ed equilibrata può essere in parte modificata dall’esordio di una passione, andando a condizionare alcune scelte. Luna in Capricorno vi consentirà di raggiungere una grande concentrazione intellettuale.

Giove e Saturno in Acquario ma anche Luna in Capricorno vi danno brio, razionalità e amabilità. Gli astri sono armonici anche per quanto concerne l’amore: preparate nuovi piani per le scelte affettive ma, al tempo stesso, moderate le vostre ambizioni se siete nati nella terza decade. Le vostre finanze sono in una fase discreta, pensate quindi a qualche investimento.

Luna, Venere, Urano, Nettuno, Giove, Sole e Plutone splendono tutti baciando la vostra fortuna. Apice raggiunto per la forma psicofisica: sarete affascinanti, corteggiati e invitati. Grazie alla Luna il legame di coppia oggi richiede un impegno emotivo maggiore, perché anche l’amore è programmazione e pazienza. Se siete single una nuova passione appare all’orizzonte. Avrete però un po’ di difficoltà a concentrarvi su esami e concorsi.

Cielo benefico oggi, con Giove e Luna molto empatici che amplificheranno desideri di condivisione e atteggiamenti amabili. Se avete una relazione fissa avvertite la necessità di venire incontro alle esigenze del partner. Nettuno sarà in ottima posizione per i nati nella terza decade. Saturno vi garantisce ottimi risultati a livello di studio.

Bella domenica rallegrata da Sole in Toro che splende per voi. Abbiate però il polso fermo in alcune relazioni con i parenti. Nettuno nel vostro segno vi offre l’occasione di una relazione particolarmente romantica se ancora siete single. Relazioni stabili favorite da vedere se siete nati tra il 9 e il 14 marzo. Se siete sotto esami i transiti vi procureranno un po’ di distrazione ma Mercurio e Urano vi faranno organizzare bene il lavoro dei prossimi giorni.