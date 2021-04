Oroscopo del 29 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Se festeggiate gli anni dal 9 al 13 di aprile sarete toccati da Nettuno in Pesci, che vi favorirà in salute, bellezza e volontà di conciliazione. La Luna in Sagittario fa assumere all’amore grande importanza per oggi, specie se avete conosciuto da poco la persona con cui avete stretto un rapporto. Il vostro carattere fermo e autorevole vi guiderà nell’ambito professionale.

Vita familiare senza sorprese e con continuità di rapporti oggi, in particolare se fate parte della seconda decade. Una grande passione amorosa vi sta tingendo il quadro sentimentale primaverile. Sappiate però tenere la testa sulle spalle, senza farvi travolgere. Se oggi avete delle scadenze lavorative un ottimo Plutone in Capricorno vi stimola ad agire.

Sole e Mercurio in Toro vi danno grande tono vitale e brio, con una forma fisica abbastanza soddisfacente. Sarete anche il centro delle confidenze della vostra cerchia di amicizie. Saturno e Giove favoriranno un ottimo rapporto di coppia, specie se fate parte di seconda e terza decade. Se svolgete una professione che riguarda comunicazione, insegnamento o pubblicità, Mercurio in Toro vi terrà le antenne sempre drizzate.

Venere vi sorride e infonde sensibilità, intuito e visione complessa. In famiglia siete quelli dotati di maggior carisma, specialmente se appartenete alla terza decade. In amore avete conosciuto qualcuno da poco tempo e siete pronti ad aprirvi a un nuovo legame: lasciate in stallo la timidezza, specie se siete parte della terza decade. Giocate d’astuzia e schivate incarichi lavorativi di poco conto se nati nella seconda decade.

Un orizzonte che mostra qualche nuvola passeggera: possibili variazioni di umore e qualche lieve contrattempo familiare, oppure un po’ di nervosismo. Grazie agli influssi della Luna in Sagittario riuscite ad adattarvi in maniera intelligente al rapporto di coppia, soprattutto se il vostro compleanno avviene tra il 4 e il 12 agosto. Raccogliete stima e consensi dal punto di vista lavorativo.

Venere favorisce il vostro temperamento pacato rendendolo più amabile, specie se nati nella seconda decade. Mercurio in Toro innalza inoltre il vostro livello di lucidità mentale. In amore se siete in una coppia o in un rapporto occasionale dovrete a prescindere dosare slancio di altruismo e generosità. Raccogliete in frutti del vostro lavoro in termini economici specie se nati nella seconda decade.

Una trama di transiti che vi vede con discreto tono vitale. Nettuno in Pesci fa entrare aria nuova nel vostro ambiente con frizzanti novità dal punto di vista delle amicizie. Ritrovate anche una certa armonia con la vostra dolce metà, specie se siete nati dal 5 al 12 ottobre. Vi dedicate a seguire un collega di lavoro più giovane e potrete cominciare una fortunata amicizia.

Moti celesti guidati da Plutone, specie se nati tra il 15 e il 18 novembre. Luna in Sagittario vi rende invece introspettivi e capaci di comprendere le cose. In amore avete qualcosa da farvi perdonare e lo fate riponendo basi più solide nella relazione, soprattutto nel caso in cui facciate parte della terza decade. Sappiate che il vostro partner, pur disposto a perdonare, non sempre sarà invece contento di lasciar correre: apprendete la lezione. A lavoro mettete in atto la pratica del rischio calcolato per cavarvi di impaccio in un impegno complicato.

Giove esalta gli estri creativi di questa giornata se nati dal 14 al 18 dicembre. Se invece siete nati nella seconda decade Saturno in Acquario vi rende razionali ma anche pimpanti. Trascinate il partner con la vostra esuberante personalità nell’abbraccio dei sensi: la passione sarà corrisposta. Avventure senza molta importanza per i single della seconda decade. A lavoro, se siete nati nella terza decade, cercate di essere diplomatici. Sostegno da Saturno per i nati nella seconda decade.

Saturno vi dona saggezza, visione e razionalità. Ne sentiranno maggiormente i benefici i nati in dicembre. Non date troppo peso a uno sfogo del vostro partner: si tratta solo di un momento liberatorio. Urano è in angolo positivo e farà ripartire la comunicazione nella coppia, specie se nati a dicembre. A lavoro i vostri colleghi vi stimano e vi conquistate ancor di più la loro fiducia e gratitudine.

Configurazione astrale che offre momenti di radioso tepore. Realizzerete i vostri piani grazie a Nettuno in Pesci. Forma fisica al top, con lievi e azzeccate variazioni di look. Passione e romanticismo ma anche eros e sentimento: vivete la vostra relazione al massimo oggi! Il vostro prodigioso intuito vi assiste nel prevenire i contrattempi e Saturno vi darà manforte se nati nella seconda decade.

Venere in Toro vi traccia una strada luminosa. Si riassestano le situazioni familiari e in casa risplende il sereno. Forma fisica che richiede una maggiore cura da parte vostra, specie per i nati in febbraio. Plutone fa cadere tutte le vostre timidezze e le barriere emozionali, specie se nati nella terza decade. La Luna imbronciata se siete nati nella stessa decade potrebbe portare un po’ di capricci da parte della persona amata. Se esercitate una professione connessa alla comunicazione dimostrerete quanto valete.