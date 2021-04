Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 aprile

Giove e Saturno sono vostri alleati fondamentali oggi. Tono e umore abbastanza buoni, mentre Venere in Toro fa risaltare la bellezza. Seducenti come non mai, riuscite in amore a toccare il cuore di chi non pensavate, specialmente se nati tra il 2 e il 9 aprile. La vostra prontezza di spirito oggi riesce a far cavare d’impaccio un amico in difficoltà.

Nella domenica della festa della Liberazione avete una stupenda Venere in congiunzione con il vostro segno. Se siete in procinto di ristrutturare casa il pianeta vi darà una grossa mano. Forma fisica buona e rinvigorita dal transito di Marte in Cancro. Attutite alcuni contrasti con la vostra dolce metà grazie a Venere che spiana i vostri passi. Oggi la fatica della festa non vi pesa, Mercurio vi darà estro per agire.

Posizioni planetarie che favoriscono la vostra giornata. Ottimi i rapporti con i fratelli e i genitori, anche la forma fisica sarà abbastanza buona. Mettete in scena la vostra pazienza oggi per risolvere alcune problematiche con il vostro partner. Una strana tendenza all’essere schietti e sinceri vi potrà però creare qualche piccolo incidente diplomatico con gli altri, specie se nati tra il 9 e il 14 giugno.

Venere in Toro vi dà buonumore e gestione del quotidiano, se nati a giugno. Se siete nati nella terza decade avrete una bella collocazione di Nettuno che faciliterà i rapporti sociali. Buona la salute, così come ottimo il calore umano che sapete dare al vostro partner. Abbracciate il sentimento e raccoglietene i frutti! Con garbo e buon gusto oggi gestite situazioni difficili sul piano quotidiano.

Vi aprite a una giornata particolarmente brillante e gratificata da ottimi influssi planetari, come una Luna positiva se festeggiate gli anni nella seconda decade. Cupido vuole scagliare le sue frecce proprio su di voi, specie se appartenete alla prima e alla terza decade: ottimi influssi su sentimenti ed erotismo. Se anche oggi lavorate avrete qualche difficoltà a condurre i vostri affari, soprattutto se nati tra il 27 giugno e il 31 luglio.

Venere in Toro vi rende spumeggianti e briosi ma anche razionali. La salute è discreta ma occhio al fitness se nati tra il 5 e il 9 novembre. Non trascurate inoltre la persona che avete accanto dando per scontato che ci sia sempre, specie se nati tra il 14 e il 19 settembre. Urano favorevole se nati tra il 25 e il 29 agosto vi aiuterà a superare un impegno gravoso.

Quadro di fine aprile che mostra alti e bassi. Plutone e Marte sono contrari ma voi li reggete benissimo. La Luna invece vi apre la strada al benessere emotivo e mentale. La persona che avete accanto corrisponde pienamente alle vostre richieste emotive specie se appartenete alla prima decade. Giove – se nati tra il 17 e il 21 ottobre – vi consente di rapportarvi correttamente al mondo esterno.

Orizzonte aperto su un cielo sereno per voi. Marte vi sorride dal Cancro e vi darà facilitazioni sotto ogni punto di vista. In famiglia sarete assai equilibrati nei giudizi. Plutone vi dona la capacità di intendervi su vari piani con il vostro partner ma soprattutto quello sentimentale ed emotivo. Se siete nati nella terza decade avrete gioia di vivere la relazione specie nella parte erotica. Se svolgete un’attività connessa al pubblico oggi combinerete ottimi affari, specie se festeggiate il compleanno tra il 12 e il 15 novembre.

Trama dei transiti che mostra un cielo sereno variabile. Luna in Bilancia vi darà un ottimo aspetto emotivo però in famiglia ci sarà un umore altalenante. In amore Nettuno è contrariato e potrebbe portare qualche danno dal punto di vista della gelosia. Avventure spaziali per i single della prima decade. Saturno vi assicura invece un discreto afflusso economico dal vostro lavoro.

Atmosfera planetaria segnata da transiti abbastanza positivi, solo Marte e la Luna vi tengono il broncio. Ottima resistenza fisica se appartenete a prima e terza decade. Qualche piccolo nervosismo in famiglia ma niente che non si possa risolvere. Venere vi vuole invece appassionati e briosi in amore, di qualsiasi tipologia sia la vostra relazione. Gli astri raccomandano però di non avere atteggiamenti troppo pressanti. Svolgete le vostre mansioni con spirito volenteroso e un Nettuno positivo se nati tra il 9 e il 12 gennaio.

Influssi positivi dai pianeti per oggi. Giove e Luna in particolare vi danno ottimi stimoli, anche se Sole e Urano rallentano la vitalità e amplificano l’imprevedibilità. La parte emotiva e passionale dell’amore prevale oggi sul resto. Luna in Bilancia vi regala affabilità e dolcezza, oltre che sincerità. Ponete delle riserve invece verso chi vorrebbe darvi troppo da fare anche se è domenica.

Venere e Mercurio formano un brillante legame che si riverbera positivamente specie sui nati in marzo. Oggi vedrete sempre il bicchiere mezzo pieno. In amore poi Venere veleggia in posizione benefica per i nati dal 2 al 7 maggio, dandovi grande partecipazione attiva nei rapporti. Sappiate preservarli bene specie se appartenete a prima e seconda decade. Organizzate i vostri impegni non professionali con serietà e voglia di imparare, specie se appartenete alla terza decade.