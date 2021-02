Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 febbraio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 febbraio.

Un inizio febbraio abbastanza positivo. Il Sole, Mercurio, Giove e Saturno si uniscono nel segno di un alleato fondamentale come l’Acquario. Non mancheranno in questa giornata salute psicofisica, vitalità, lucidità mentale ed energia. Occhio agli sguardi della Bilancia, specie se siete nati nella seconda o terza decade. A livello sentimentale potrebbe verificarsi un ritorno di fiamma: sarà importante prendere la decisione giusta e non mettere da parte incontri fatti di recente. Mercurio vi aiuterà a decidere nella maniera più corretta. Lavorativamente bisognerà giocare d’anticipo per prevedere alcune situazioni in cambiamento.



Non ci sono particolari ostacoli per la giornata, se non qualche possibile momento di apatia e di pessimismo. Occhio agli eccessi alimentari e ai godimenti edonistici, specie per chi è nato nella prima decade. Importante avvicinarsi alla persona amata con una maggiore delicatezza, cercando di comprendere i momenti complicati specie se festeggiate il compleanno dal 7 al 13 maggio. Intavolare un dialogo sereno e razionale potrebbe prevenire tenzioni e rinforzare serenità e calore erotico. In ambito lavorativo bene far sentire la propria voce ma gli astri consigliano una riflessione prolungata prima di agire.



La Luna si trova nel segno amico della Bilancia e quindi vi ravviva la giornata. Con tale alleata il numero dei corpi celesti schierati con voi sale a 8. Vitalità, charme e intelligenza saranno le vostre qualità nella giornata di oggi. Pronte sorprese che allieteranno il cuore. Potrebbe essere la giornata giusta per organizzare una gita fuori porta con la persona amata: il partner non potrà che rimanere deliziato dalla vostra iniziativa e dall’impegno. Nel lavoro niente spazio alle chiacchiere che possono circolare in ufficio: il focus va solo sulle cose da completare.



Uno sguardo un po’ imbronciato da parte della Luna, specie se fate parte della seconda decade. Niente paura, però: il vostro temperamento è talmente indomito da resistere a ogni cosa. Tenete sotto controllo i rapporti familiari che potrebbero subire alti e bassi. Non dimenticate che, infatti, a ostacolarvi c’è pur sempre Plutone. Bisognerà reggere ma, sentimentalmente, può essere il momento giusto per riprendere le redini di un progetto affettivo al quale tenete molto e che richiede decisioni nette. Nettuno – specie ai nati tra il 9 e il 13 luglio – offre grande spirito di iniziativa. Se pensate di essere davvero innamorati, questo è il vostro treno. Sul posto di lavoro c’è qualcuno che vi secca: mettetelo a posto senza troppi problemi. Anche perché appartenete pur sembra al segno più mite dell’oroscopo!



La Luna, in Bilancia, vi darà una dimensione nuova della vostra dimora e vi aiuterà a comprendere la fortuna che risiede nell’avere la vostra famiglia. Mercurio, Venere e il Sole non disturberanno più di tanto il clima gioioso e di benessere che respirerete oggi. Si limiteranno anzi a farvi fare sempre centro in alcune occasioni. Sentimentalmente sarà una giornata ricca di ottimismo e di espansività, in ci trasmetterete il vostro calore in maniera travolgente. Può essere un giorno utile e importante anche per gli investimenti immobiliari, oltre che per dare soccorso a fratelli e amici in difficoltà.



I rapporti amichevoli saranno il polo su cui ruoteranno le vostre energie creative. Una promettente iniziativa in un gruppo di amici, capitanata da voi, vivifica questo momento. Marte, Plutone e Urano sono al vostro fianco: sarete pronti e attivi. Anche in amore molti pianeti oggi sono favorevoli: il cuore si colmerà di emozioni che, se comprese e razionalizzate, potranno diventare indimenticabili (specie per chi appartiene alla terza decade). Il cielo ha in serbo un grande dono: potrebbe essere un figlio o un nipote. Lavorativamente gli stimoli si faranno strada e un rapporto professionale promettente si consoliderà, specie in caso di scelta di un’attività autonoma.



Con la Luna nel vostro segno, dalla serata vi sentirete invadere da un grande senso di rinnovamento, una sorta di rivoluzione esistenziale che vi sforzerete di realizzare. La progettazione di un prossimo viaggio in paesi lontani favorirà la scoperta di nuovi orizzonti materiali e spirituali. Ci saranno svolte memorabili in campo erotico che confermeranno le vostre abilità di conquista e il vostro fascino. Non scordate però il vostro nido familiare: merita spazio e considerazione. In campo professionale ci sarà grande inventiva e creatività. Il pomeriggio darà la luce a ciò che nella mattina avete abbozzato: vi sorprenderete di quanto poco tempo sarà stato impiegato nella realizzazione dei vostri progetti!



Giornata da vivere in ottima forma psico-fisica grazie a Nettuno nel segno amico dei Pesci. I rapporti interpersonali possono risentirne perché tendete a dominare gli altri con il vostro magnetismo, anche se in maniera inconsapevole. Siete animati da una nuova attitudine di osservare la realtà, che vi consente di guardare sia al vostro prossimo che al circostante. Con Giove e Saturno in angolo dissonante occorreranno comprensione e delicatezza per sciogliere piccole tensioni affettive. Niente di grave ma meglio non prendere la questione sotto gamba. Avrete anche molta libertà creativa e decisionale nelle collaborazioni professionali. Plutone e Nettuno sono al vostro fianco: mettere a segno alcune vittorie.



Un bel Sole in Acquario vi rende briosi e pimpanti ma pure aggressivi se festeggiate il compleanno dal 9 al 14 dicembre. Nettuno però vi ostacola trovandosi in Pesci. Per il resto il cielo si mostra benevolo con Saturno, Mercurio, Venere e Giove che daranno benessere, lucidità intellettuale ed empatia verso gli altri. Meglio diffidare però di un amico che vorrà coinvolgervi in un’impresa sportiva.: si prefigura una situazione imbarazzante! Sentimentalmente oggi piacete (e vi piacete) molto. Ma, a differenza di Narciso, il vostro salvagente è Mercurio che vi bacia dal segno amico dell’Acquario. Non tiratevi indietro rispetto a chi vi fa una corte serrata. Siete anche alimentati dallo shopping sfrenato ma tenete duro: sarebbe acquisti di cui potreste pentirvi.



Plutone nel vostro segno vi allieta e facilita nelle amicizie. Sensibilità, intuito, comprensione vi spianano il cammino in ogni campo. A remarvi contro ci sarà solo la Luna: siete fortunati! Giove, Urano, Nettuno, Saturno, Venere e Plutone collaboreranno per far sì che il vostro fascino salga letteralmente alle stelle. Sarete ammirati, corteggiati, anche viziati. Lavorativamente raggiungere alcune mete inseguite da tempo grazie all’aiuto di Saturno, che consentirà alle vostre ambizioni di andare a buon fine.



Sole, Venere, Giove, Saturno, Mercurio e Nettuno sono tutti alleati, così come Luna in Bilancia! Con il vostro anticonformismo rifiutate le feste e la vita mondana. Preferite fare una scelta tranquilla e tornare dalla famiglia: il riposo sarà graditissimo e inviterete voi gli amici a casa vostra. Eroticamente siete irresistibili: la vostra dolce metà ve ne renderà merito in maniera incisiva, specie se siete nati tra il 22 e il 27 gennaio. Non mancherà nemmeno quel tocco di poesia che mai guasta. La progettazione di un lavoro di grande respiro vi tiene occupati nel corso della giornata. Nettuno dà il via a un’attività che vi vede agire in prima persone e mettere in campo il vostro talento, in particolar modo se festeggiate il compleanno tra il 7 e il 12 febbraio.

Un po’ di nervosismo ma solo voi ne conoscete il motivo. Per fortuna ritroverete subito la calma e il piacere di socializzare, scongiurando il rischio di malintesi con chi vi è vicino. In amore con Urano – specie se siete nati nella prima decade – sarete efficaci grazie all’arte del pugno di ferro in guanto di velluto. Non vi manca un mood romantico e ci saranno grandi successi per le storie d’amore fiorite da poco: passione rinnovata, specie se siete giovani o adolescenti. Capitolo lavorativo: se svolgete una libera professione Nettuno vi promette grande creatività, specie se festeggiate gli anni dal 6 al 12 marzo. I dipendenti daranno estro e dinamismo anche all’attività più noiosa.