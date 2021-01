Oroscopo di oggi 3 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 gennaio.

Gli astri vi consigliano di pazientare. Avete la necessità di sintonizzarvi appieno con la vostra dolce metà per recuperare alcuni momenti di distanza che si sono creati nei giorni scorsi. Vi darà una grossa mano Venere benefica nel segno del Sagittario. Lavorate anche oggi? I pianeti nel segno del Capricorno (Plutone, Mercurio, Sole) possono rallentarvi un poco nell’attività lavorativa, nella carriera e nel perseguimento di alcuni obbiettivi professionali. Per fortuna questo passaggio lo reggerete benissimo e adesso riguarderà solo gli Arieti nati nella terza decade.

Saturno in Aquario può contribuire a dare alti e bassi nella relazione di coppia. Date spazio e ascolto alle ragioni della vostra dolce metà e non vi inalberate troppo se non tutto corrisponde a quello che voi avevate pensato o previsto, specie se nati in aprile. La situazione migliorerà tra non molto, sappiate pazientare. Riflettete oggi che è domenica di aver ottenuto un ottimo rapporto con i vostri capi. La stima che vi siete guadagnata è frutto dell’impegno infaticabile, della vostra costanza, dell’energia che avete riversato nel vostro lavoro.

Vi dedicate anima e corpo a un nuovo amore che vi sta facendo letteralmente perdere la testa. Saturno vi aiuta dal segno amico dell’Aquario. Ogni tanto è bene che voi abbandonate il vostro famoso autocontrollo e vi lasciate andare a un atteggiamento emotivamente libero. Gestite con la vostra fermezza di polso una situazione piuttosto complicata che si è creata oggi in famiglia e, come da manuale, trovate la soluzione più giusta.

Il rapporto con la vostra dolce metà è a un punto di svolta: vi si chiederà impegno e una lucida maturità. Ben tre pianeti nel segno del diventare adulti, il Capricorno (Sole, Mercurio, Plutone), con Marte pure contrastante in Ariete, vi pungolano allo scopo di migliorarvi. Se questa domenica svolgete una professione che ha a che fare con il pubblico, tenete desta la soglia del vostro interesse per l’attività svolta: la distrazione potrebbe essere dietro l’angolo.

Venere Sagittario e Marte in angolo sempre molto felice per il vostro segno, dall’ardito Ariete, vi propongono una serie di opportunità in campo erotico, in special modo se festeggiate il vostro compleanno in agosto. Sappiate cogliere al volo queste occasioni che il destino vi lancia. Potete saltare su un treno in corsa che vi condurrà proprio dove voi volevate approdare. Lavorate anche oggi di domenica? Un rinnovamento nei piani alti della vostra azienda è nell’aria, ma voi non vi dovete preoccupare, da questi cambiamenti trarrete solo benefici.

Sole e Mercurio, i due governatori del calore umano, della socialità, della capacità di entrare in contatto con l’altro, sono in ottima posizione per voi, dal segno vostro compagno fedele del Capricorno. Chi di voi è single non disdegni nuovi inviti, non si tiri indietro, perché motivato da impegni lavorativi o da altre ragioni più o meno plausibili. Se siete in attività anche oggi, sapete coniugare la disciplina con la capacità di distrarvi e prendervi i giusti tempi per ricreare lo spirito. Plutone nel Capricorno vi aiuta a pigliarvi i giusti spazi, specie se siete nati in settembre.

Con Venere, vostra governatrice in angolo positivo dal Sagittario, saprete scendere a qualche compromesso con la vostra dolce metà, per un viaggio prossimo venturo che avete organizzato assieme e i cui termini ora vanno aggiustati o cambiati. Saprete come muovervi. Non vi fate frastornare da chiacchiere inutili che circolano e preferite continuare la vostra attività in modo diligente, se anche oggi siete a brigare e a lavorare.

Nettuno nel segno amico dei Pesci vi fa intensi, teneri e poetici con la persona amata. Organizzate una serata romantica che vi fa ancora più rafforzare il rapporto. Questo in special modo se siete nati nella seconda decade. Una svolta in campo professionale vi attende. E si tratta di un cambiamento che è tutto volto a favorirvi, a migliorare le condizioni attualmente esistenti per voi. Non esitate a farvi avanti e a dare la vostra disponibilità, anche se oggi è domenica, provvedete a mandare le vostre credenziali essenziali.

Dotati di uno slancio irresistibile, vi proponete la conquista di una persona che vi ha invaso il cuore e vi rende entusiasti. Specialmente se siete nati dal giorno 24 al 30 di novembre, avrete ottime possibilità di realizzare la vostra meta. Sappiate tuttavia, ora dare lo spazio di parola alla persona che volete sedurre. Sommergerla con le vostre, di parole, potrebbe essere controproducente per voi. Siete impegnati al lavoro pure questa giornata di domenica? Con il vostro attivismo e un pizzico di fortuna riuscite a risolvere oggi un disservizio tecnico.

Configurazione decisamente al top. La Luna benefica per il vostro segno vi spalleggia a dovere in ogni progetto vogliate proporre alla vostra dolce metà; pronta a dirvi di sì su (quasi) tutto! Accogliete anche voi le sue richieste e non ve ne pentirete. Lavorate pure quest’oggi? Se i capi vi tartassano opponete la forza dei risultati chiari e visibili che sono una risposta decisa e precisa, specie se siete nati nella terza decade.

Riuscite oggi a farvi scivolare da dosso piccole contrarietà o passeggero malumore, grazie all’apporto del calore umano che viene dagli affetti amichevoli, vero punto di forza del vostro vissuto. Vi si richiede pazienza e anche un pizzico di forza d’animo con il vostro partner abituale o occasionale. Fate valere le vostre prerogative se anche oggi lavorate e non lasciate passare, per amore del quieto vivere, chi si vuole imporre con la prepotenza, in special modo se siete nati nella prima decade. Marte in Ariete vi darà una grossa mano per non farvi sopraffare.

Siete single? Ricevete dedizione e grande dimostrazioni d’affetto da chi non ve lo aspettavate. Mercurio vi porta novità che un po’ vi commuovono. L’amore bussa alla vostra porta: non dite di no, specie se siete nati in febbraio. Lavorate anche oggi che è domenica? Urano, Mercurio, Plutone e Sole vi aiutano a farvi valere. Vi prendete infatti una bella rivincita con chi non vi aveva abbastanza valutato e apprezzato. Il tempo è un gran signore e voi potete dirlo forte.