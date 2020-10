Foliage in Italia, i 30 posti più belli dove vivere l'autunno. FOTO

2/30

Tra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, ci sono le Terme di Comano, 14 ettari di prati, piante secolari, corsi d'acqua e laghetti che, in questo periodo, si tingono di rosso e arancio. Centro di eccellenza in Europa per la cura della pelle (in particolare della psoriasi), le terme sono immerse in un territorio che è Riserva della Biosfera Unesco. A poca distanza Rango e Sal Lorenzo in Banale (due dei borghi più belli d'Italia) e Balbido di Bleggio, entrato nel Guinness dei Primati per la Strega più grande del mondo

