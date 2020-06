Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 6 giugno.

Quadro dei transiti di questa bella giornata estiva abbastanza luminoso e colorato. In famiglia Mercurio imbronciato, può provocarvi qualche piccolo inciampo nella comunicazione. Il duo Giove-Plutone in angolo contrario dal Capricorno consiglia di cambiare rotta in una avventurosa situazione sentimentale. Un accordo proficuo in campo professionale, specie se svolgete un lavoro autonomo, vi consente oggi di raggiungere un discreto successo personale.

Transiti di corpi celesti particolarmente stimolanti vi promettono una giornata molto positiva. Se siete in cerca dell’anima gemella, è arrivato il momento di proporvi e abbandonare ogni timidezza. Non vi fate coinvolgere in una provocazione che riguarda persone a voi vicine in ufficio. La vostra capacità di mostrare calma e sangue freddo si rivela estremamente efficace per mantenervi saggiamente al di sopra delle parti.

Una bella combinazione di forze planetarie vi dà oggi manforte. Il tono vitale si mostra alto e così una costante socievolezza, che vi accompagna, sia nell’ambiente familiare che in quello degli amici più stretti. Marte vi impone di coltivare i sentimenti con maggiore intensità. Se fate una professione collegata alla comunicazione, la vendita e la pubblicità, gli astri vi favoriscono a piene mani in questa giornata.

Giornata in cui molti corpi celesti fanno il tifo per voi. Se siete coinvolti felicemente in un rapporto di lunga durata potete programmare importanti progetti per il futuro. Chi di voi è single avrà di fronte una giornata dove metterà alla prova la sua capacità di seduzione nel flirt. Plutone in angolo dissonante vi pone qualche ostacolo di tipo comunicativo oggi in ufficio.

Venere e Luna tra Gemelli e Sagittario vi preparano una giornata particolarmente radiosa, in cui metterete in luce la vostra personalità volitiva, brillante, spigliata. Se la vostra storia d’amore è cominciata da poco, avrete la possibilità di arricchirla di nuovi contenuti e di programmare progetti di vita futura. Un lucidissimo Mercurio vi permette un balzo in avanti notevole nella vostra carriera professionale.

Godete di una giornata variegata in cui i corpi celesti formano varie posizioni in linea di massima positive. La persona che avete accanto vi chiede oggi una maggiore partecipazione emotiva. C’è chi non comprende che la vostra pacatezza non è indice di pigrizia e di inattività. Glielo fate capire con mezzi gentili, ma abbastanza risoluti.

Espansivi e solari, brillate del vostro fascino più autentico, riuscendo a mietere simpatie e successi mondani e familiari a destra e a manca. Siete in cerca dell’anima gemella? Un fortunato Saturno vi favorisce. Il vero amore si nasconde più vicino di quanto voi immaginiate! Mostrate la vostra grande efficienza e competenza, già da stamattina, risolvendo, con grande facilità, una questione un po’ spinosa e per altri non agevole.

Costellazione dei transiti per voi decisamente benefica voluta da diversi pianeti che sono disposti in angolo super armonico per il vostro segno. In famiglia, invece questi pianeti, nei segni suddetti legati alla sfera, sensibile, femminile e ricettiva della personalità, vi danno la capacità di proteggere chi si trova in condizioni di svantaggio. Momento sì per i sentimenti. Sappiate venire incontro alle esigenze di chi vi ama. Una buona occasione per investire il vostro denaro occupa oggi i vostri pensieri.

Quadro degli influssi planetari che mostra oggi alti e bassi. È possibile dobbiate mostrarvi più vicini ai vostri figli o ai genitori in questa giornata. Anche Marte transita in angolo sfavorevole e vi rende poco ricettivi alle esigenze del partner. Se siete in una relazione stabile, è opportuno non adagiarvi troppo sulle consuetudini e sui rituali di coppia. Attenti a ogni piccolo dettaglio, nel vostro lavoro riuscite a guadagnarvi una posizione di prim'ordine.

Una profonda e percettiva Luna vi regala un intuito profondo di cui oggi vi potrete servire. Il vostro fascino discreto, ma nello stesso tempo penetrante e attrattivo, è in grande rilievo. È sicuro che disordinati e disorganizzati non sarete mai, ma ritardi, piccole confusioni e lievi mancanze, potrebbero mandarvi un po’ in tilt.

Prosegue lo schiarirsi del vostro cielo, grazie a un quadro dei transiti planetari che diventa sempre più armonico. La vostra salute si presenta discreta, in special modo quella morale e psicologica. La vostra vita affettiva, sia che abbiate una relazione fissa oppure una storia da poco iniziata, si mostra scorrevole. In ambito professionale dimostrate, con il Sole in aspetto benefico, quanto valete.

Odierna previsione astrale tutto sommato positiva, con tutti o quasi i pianeti in angolo benevolo. La capacità di entrare in contatto, con pazienza e usando le vostre preziose virtù diplomatiche, vi fa sciogliere ogni nube e dissipare eventuali tensioni. Il passaggio di Urano nel segno alleato del Toro, vi obbliga a fare scelte sentimentali di lungo respiro. Mercurio è in orbita positiva dal segno alleato ed estroso del Cancro e vi spinge in ambito lavorativo.