Oroscopo di oggi 31 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 31 maggio.

Vi attende una domenica che stempera alcune tensioni dei giorni scorsi. Ottima la comunicazione con figli e genitori, gratificati da uno scambio affettivo maturo e consapevole, specie se appartenete alla seconda decade. Non vi attaccate a questioni di principio che potrebbero creare una tempesta in un bicchier d’acqua con la vostra dolce metà. Un livello di comunicazione abbastanza fluido e particolarmente efficiente contraddistingue la vostra attività consueta, svolta eventualmente anche di domenica, specie se fate un lavoro connesso con la vendita, l’insegnamento, la promozione e la pubblicità.

Cielo di domenica di fine maggio costellato da varie posizioni astrali, che a volte sono tra loro in contraddizione. In particolare sono favoriti i rapporti con figlie e figli, sorelle e fratelli, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. La giornata richiede tutta la vostra delicatezza e la capacità di essere comprensivi con chi avete accanto. Se avete a che fare con una professione artistico creativa potete contare su un estro notevole che nasce da una fertilissima fantasia.

Vi godete la domenica che vede i favori di Saturno presente nel segno amico dell’Aquario sommati a quelli Mercurio che si trova nel buon vicino Cancro. L’umore si presenta alto consentendovi di organizzare e risolvere al meglio alcune situazioni familiari. Una fase un po’ di catatonia nel rapporto a due può attraversarvi quest’oggi. È necessario da parte vostra cercare di non rischiare di chiudere alcune vie di comunicazione. Non esagerate troppo a spendere le vostre sostanze.

Configurazione astrologica estremamente positiva che vi propone un alleggerimento di varie situazioni che vi avevano interessato nei giorni precedenti. Allontanate nubi passeggere, che avevano lievemente disturbato il cammino di coppia, ritagliandovi una serata romantica con la vostra dolce metà. Riuscite a regolare i vostri conti grazie a una gestione di primordine.

Profilo dei transiti planetari di questo giorno di festa discretamente positivo. Non abbiate paura ad aprire il cuore vostro nel settore degli affetti in generale, dalle amicizie fino ai fedeli animali domestici. Il vostro temperamento coinvolgente e a tratti così esuberante, vi stimola a portare la vostra dolce metà nel vortice di nuovi interessi e passioni, quelle che ora stanno attraversando il vostro mondo. Urano in angolo contrario dal segno che corrisponde ai soldi, il Toro, vi obbliga ad essere più temperanti e cauti nelle spese.

Il panorama dei transiti di questo giorno domenicale vi vede in piena forma fisica e psicologica, propensi a godervi la meraviglia della bella stagione. Mercurio sempre in felicissimo aspetto col vostro segno vi dona una capacità di entrare in sintonia con il vostro partner perfetta. Intelligente valutazione della realtà: questa è una delle vostre qualità che mettete a disposizione pure delle persone di famiglia e di chi, tra le vostre amicizie, vi chiede consigli.

Tela di primavera rallegrata da ottime posizioni planetarie. L’energia attiva, la voglia di affermarvi e di essere protagonisti, si lega molto bene a un fascino accattivante e che, davvero, oggi, non manca un colpo. Un’intesa a tutto tondo vi aspetta con la persona che avete scelto di avere accanto. Una notevole sveltezza e rapidità dei riflessi pronti vi accompagna in qualsiasi attività siate inseriti anche oggi che è domenica, sia essa dipendente o libera, manuale o intellettuale.

La romantica e appassionata Luna è in orbita trionfale per voi dal segno amico della Vergine e poi dalla buona vicina Bilancia, facendovi sentire completamente a vostro agio nella forma fisica e nel modo di intrattenervi con il prossimo. È necessario quest’oggi trovare vie di dialogo che arrivino a creare maggiore sintonia con la persona amata. La quiete domenicale vi fa dimostrare al mondo quanto siete infaticabili, riuscendo a concludere con notevole rapidità impegni gravosi casalinghi che avevate lasciato in paziente attesa.

Continua la fase molto positiva, per voi Sagittario. Il vostro tono vitale vi riserva una tenuta molto buona, abbastanza per coltivare i tanti interessi che questo weekend vi propone. Il Sole in aspetto dissonante vi provoca qualche piccolo malinteso con la vostra dolce metà. Se siete single è possibile respiriate un’aria di confusione. Anche di domenica continuate ad essere dinamici e intraprendenti e a non fermarvi mai, se avete abbracciato la libera professione.

Arrivate un po’ col fiatone alla domenica di fine mese. Qualche piccolo fraintendimento può aver toccato la sfera di rapporti con i vostri conviventi o anche con conoscenze di vecchia data. Plutone vi dona un fascino prorompente con la persona che avete al vostro fianco Se fate una professione che prevede il commercio e la vendita, avete al vostro fianco il benefico Urano, pronto a darvi gli strumenti persuasivi e le tattiche più efficaci per ottenere vantaggi e combinare affari di primordine.

Luna, Venere, Saturno e Sole si danno tutti la mano in un’invisibile danza e promettono una domenica in cui la vostra personalità si può esprimere in maniera gioiosa, fresca, umoristica, come a voi più piace. Se siete col cuore libero, sentite il desiderio di mescolarvi con chi vi mostra un temperamento solare, espansivo, genuino, quasi a voler ricavare quel calore che a voi manca. Se fate un’attività artistica o collegata con la cultura e l’immagine, avrete questo giorno di domenica l’occasione di migliorare i contenuti espressivi di ciò che fate.

Alti e bassi in questa domenica di fine maggio. Attenzione poiché si può abbassare il livello della sensibilità, dell’intuito, della capacità di entrare in un contatto empatico col prossimo. E questa vostra attitudine vi procura qualche incomprensione inaspettata nel complicato mondo delle relazioni umane. Se avete a che fare con colleghi o personale di cui voi siete responsabili, anche oggi che è domenica, fate attenzione a come gestite i rapporti e al modo in cui richiedete impegno e competenza.