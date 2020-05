Coronavirus: sindacati, errore sospensione voli Alitalia per New York

"La decisione di Alitalia di sospendere i voli per New York costituisce un grave errore strategico". È quanto affermano Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, spiegando che "con grande sconcerto abbiamo letto su vari organi di stampa la falsa informazione che questo sarebbe accaduto per la presunta paura degli equipaggi a pernottare nella città". Le sigle sindacali sottolineano che "il personale di volo Alitalia, nonostante operi in un ambiente ritenuto ad alto rischio di contagio da Covid-19 ha sempre continuato e continuerà nei prossimi mesi un servizio pubblico necessario, permettendo tra l'altro il rimpatrio di migliaia di connazionali bloccati all'estero per l'emergenza, dando loro l'opportunità di poter rientrare nelle loro case e riabbracciare le proprie famiglie".



"Se l'azienda ha deciso di sospendere alcune tratte come il volo Roma New York - concludono Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - è dovuto semplicemente a ragionamenti di carattere economico e di revenue aziendale, che noi non condividiamo e che abbiamo già contestato ai vertici aziendali competenti. Il personale di Alitalia e di tutto il trasporto aereo italiano c'è e garantisce il proprio continuo lavoro anche in questo periodo difficile, seppure penalizzato spesso da incomprensibili politiche aziendali e dalla disattenzione pluriennale della politica per le problematiche del settore".