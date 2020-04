Confindustria alberghi, al via protocollo settore

E’ stato siglato il protocollo elaborato da Confindustria Alberghi assieme alle altre organizzazioni rappresentative del settore turistico alberghiero italiano. E' quanto si legge in una nota.



L'obiettivo è quello di "tutelare la salute degli ospiti e dei lavoratori garantendo la sicurezza all'interno delle strutture preservando al contempo il tradizionale spirito di accoglienza tipico dell'offerta alberghiera italiana".

Il documento, così come è elaborato, non ha un carattere statico e subirà variazioni in base agli input che arriveranno dagli organismi competenti in materia e dalle varie disposizioni emanate nel tempo. Il protocollo, sviluppato sotto la guida di un medico e composta sia da rappresentanti del settore alberghiero che esperti in materia di igiene e sicurezza, suggerisce quali misure poter adottare durante i vari processi di erogazione del servizio alberghiero. Un contributo importante, dice ancora la nota di Confindustria Alberghi, è stato fornito dalla Croce Rossa Italiana che al fianco di Protezione Civile e il Sistema sanitario nazionale stanno curando tutti quegli aspetti dedicati a quelle strutture che accolgono oggi personale sanitario, volontari e pazienti in quarantena.

"E' uno strumento a disposizione degli operatori per supportare la gestione in fase di ripartenza, fornendo indicazioni e spunti a chi vuole fare meglio o di più per la propria offerta. L'auspicio è che il documento possa essere un utile spunto anche per tutte le Regione affinché sia possibile adottare principi unici, lineari ed omogenei su tutto il territorio nazionale", spiega Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.