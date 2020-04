Pa: decreto attuativo su norme assunzioni comuni

“E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. Le norme, attuative dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, superano il principio del turn over e adottano, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati'”. Lo rende noto la Funzione pubblica in un comunicato.