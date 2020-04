Coronavirus: Min. lavoro, ‘attenzione a siti che chiedono dati personali’

''Attenzione a siti che chiedono dati personali per accedere alle misure per fronteggiare emergenza coronavirus''. E' lo stesso Ministero del Lavoro a precisare che ''tutte le informazioni sulle misure messe in campo per il sostegno a lavoratori autonomi e disoccupati sono reperibili e possono essere richieste attraverso i siti ufficiali del Ministero Lavoro e dell'Inps''.

I casi

''Il proliferare in rete di siti come https://redditodiemergenza.eu che chiedono di inserire dati personali per ottenere i sussidi previsti dai decreti governativi sono da considerarsi come iniziative fraudolente già segnalate alla polizia postale''.