Coronavirus, in aiuto alle imprese arriva 'Garanzia Italia'

La task force Sace-Abi annuncia l'avvio della operatività di ''Garanzia Italia'', il nuovo strumento straordinario per sostenere, attraverso la garanzia di Sace e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza Covid-19, come previsto dal Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile. A seguito di un lavoro incessante, in meno di due settimane, la task Force ha infatti definito e concordato i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie da parte di Sace a beneficio degli istituti di credito che emetteranno i finanziamenti.



Garanzie saranno rilasciate online



Il rilascio delle garanzie a favore delle banche - già accreditate o che ne faranno richiesta - avverrà online attraverso il portale dedicato ''Garanzia Italia'' sviluppato da Sace, dove gli istituti di credito potranno inserire le proprie richieste e ottenere le relative garanzie, controgarantite dallo Stato, in tempi brevi. Ad esempio, per la ''procedura semplificata'' (dedicata alle imprese con fatturato in Italia inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti, sempre in Italia, inferiore a 5.000) e per tutti i finanziamenti di importo fino a 375 milioni di euro avverrà entro le 48 ore. Le banche dovranno effettuare una istruttoria secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria. Il portale di Sace è stato pensato come un percorso digitale, semplice e veloce, in grado di ricevere e gestire richieste per operazioni singole o multiple, consentendo di effettuare i controlli di conformità sui documenti in maniera automatizzata. Tutto ciò con l'obiettivo di fornire alle imprese nel minor tempo possibile la liquidità necessaria a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Simulatore di importo finanziale online

Oltre al portale ''Garanzia Italia'' dedicato alle banche, sul sito www.sacesimest.it/garanziaitalia è a disposizione di banche e imprese un simulatore che offre - a seguito dell'inserimento di alcuni parametri economici e finanziari dell'azienda relativi al bilancio 2019 - una prima indicazione dell'importo finanziabile e delle diverse tipologie di garanzie previste dal Decreto Liquidità. Nella stessa pagina web sono inoltre disponibili tutte le principali informazioni per imprese e banche, incluso il disciplinare per gli istituti di credito contenente le modalità operative e di accreditamento al portale ''Garanzia Italia''.