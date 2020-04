Coronavirus: Confagricoltura-Enapra, formazione gratuita a distanza 4.0

In epoca di Covid-19 cambia la formazione in agricoltura. Confagricoltura ed il suo ente di formazione Enapra hanno avviato, per i datori e per le risorse umane delle imprese associate, una piattaforma e-learning, all'insegna dell'hastag #condividiamocompetenze.

La piattaforma ha una raccolta di contenuti formativi, realizzata con i partner scientifici, per venire incontro alle esigenze di molte aziende agricole che, coadiuvate da Enapra, ''avevano fatto investimenti in formazione continua e specialistica e che ora rischiavano di dover interrompere i percorsi di valorizzazione della professionalità degli imprenditori stessi, della manodopera e di dirigenti, quadri e impiegati agricoli'', si legge in una nota.

I commenti

''Una difficoltà di non poco conto, se si considera che si verifica proprio in un momento in cui nelle campagne sono in corso processi di rinnovamento e di digitalizzazione, utilizzando le moderne tecnologie offerte dall'agricoltura 4.0'', afferma Confagricoltura. ''Le imprese agricole non si sono mai fermate per l'emergenza sanitaria, continuando ad assicurare cibo e materie prime all'industria agroalimentare, nel pieno rispetto della normativa in atto'', ricorda il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. ''Il nostro è un impegno ed un dovere che, pur tra mille difficoltà, assolviamo con professionalità e perizia che va continuamente affinata''.

''Abbiamo sempre considerato l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze come uno dei principali driver di crescita e sviluppo delle aziende agricole e ora, nell'attuale contesto di cambiamento strutturale dell'organizzazione aziendale, basato sull'innovazione e sulla digitalizzazione, questa convinzione è diventata impegno quotidiano che deve proseguire'', prosegue il presidente.

''La nuova offerta formativa e-learning -spiega il presidente di Enapra, Luca Brondelli di Brondello- resterà a disposizione gratuita degli utenti fino al 31 marzo 2021. La scelta degli interventi si pone in continuità e coordinamento con i 'cataloghi' di Enapra e mira a soddisfare fabbisogni formativi variegati. Si terrà conto anche di quelli rilevati in fase di adesione al programma dal momento che i contenuti già disponibili andranno progressivamente arricchendosi''. L'unica condizione che si richiede per l'accesso ai materiali didattici è la compilazione di un modulo di adesione, che le aziende associate potranno richiedere alla Confagricoltura provinciale di appartenenza.