Coronavirus: alla Ferretti ripresa delle attività in sicurezza

Raggiunta l’intesa alla Ferretti per la ripresa delle attività in sicurezza. I sindacati di categoria Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal Uil hanno infatti annunciato la firma di un protocollo per la gestione ed il contrasto alla diffusione del Covid-19 all'interno degli stabilimenti di Ferretti Group, leader mondiale nella costruzione e commercializzazione di motor yacht e navi da diporto.



Il commento dei sindacati

Il protocollo ''prevede la costituzione di un comitato composto da datore di lavoro, servizio protezione e prevenzione, direzione di stabilimento, medico competente, organizzazioni sindacali Rsu/Rls di ogni singolo cantiere del gruppo Ferretti'', spiegano Fabrizio Pascucci FenealUil, Salvatore Federico Filca-Cisl, Maurizio Maurizzi e Filippo Calandra Fillea-Cgil nazionali.

Tra i punti rilevanti del protocollo, ''oltre a regolamentare e fornire indicazioni finalizzate a incrementare le misure precauzionali per contrastare la diffusione dell'epidemia Covid 19, è previsto un confronto preventivo tra le parti qualora si dovesse presentare la necessità di modificare l'organizzazione del lavoro (orari, carichi, turnazioni, ecc.)'', prosegue la nota sindacale ''l'obiettivo di tale protocollo è farsi trovare pronti nel momento in cui si riavvieranno le attività produttive nel rispetto delle normative, tutelando tutti i lavoratori, compresi quelli delle ditte esterne'' perché la sfida ora è ''non sul quando ripartire ma sul come farlo garantendo la sicurezza per i lavoratori".

Gli obiettivi

Questo accordo dimostra che ''è possibile far ripartire l'economia e la produzione di questo paese, garantendo il massimo della sicurezza, a tutela dell'occupazione e della qualità del lavoro'' proseguono i sindacati, ricordando che ''così dovrebbe accadere in ogni azienda, questo protocollo è la dimostrazione che con buone relazioni sindacali, con il confronto e con la contrattazione si possono costruire le migliori condizioni per lavoratori ed aziende, a favore della salute e sicurezza e della produttività: una buona pratica che dovrà evolvere verso relazioni sempre più partecipative che riconoscano ai lavoratori sempre più voce in capitolo, diritti e tutele".