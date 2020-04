Pasqua: Federalberghi, cordone umanitario da albergatori

In occasione delle festività pasquali la Federalberghi ha sempre diffuso i dati del movimento turistico degli italiani. "Dati solitamente confortanti, a volte sorprendenti, perché indicatori di un trend in continua crescita, magari anche a dispetto di una difficile congiuntura economica. Basti pensare che solo lo scorso anno sono stati oltre 21 milioni i concittadini in viaggio per la Pasqua, registrando un giro di affari complessivo di circa 8 miliardi di euro. Oggi invece, a causa delle conseguenze disastrose che la pandemia da coronavirus ha provocato al nostro comparto, possiamo solo rilevare che non avremo nessun movimento né potremo comunicare il conseguente giro d'affari di tutta la filiera turistica, così essenziale per il benessere del Paese". Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, commenta con lucida consapevolezza la situazione del Paese in riferimento all'inevitabile privazione della vacanza primaverile per eccellenza, solitamente molto amata dagli italiani, ovvero quella concessa dalle festività pasquali.

"Tuttavia - prosegue Bocca - la voce accoglienza resiste nel settore ricettivo. Sono moltissimi gli albergatori che nelle regioni italiane hanno messo a disposizione le proprie strutture in questa drammatica circostanza. Non vi è stato bisogno di requisire gli alberghi, alla chiamata del governo eravamo già pronti".

"Su tutto il territorio, oggi ferve un cordone umanitario da parte della nostra federazione, - prosegue Bocca - che opera in sintonia con tante altre risorse della comunità civile per dare ricovero ai malati lievi costretti alla quarantena, ai medici ed agli infermieri che si trovano a dover operare nei vari presidi ospedalieri". "Siamo fieri di fare la nostra parte - ha aggiunto il presidente di Federalberghi - Le nostre associazioni territoriali sono come nuclei aggreganti che, in circostanze così estreme, stanno dando grande impulso alle singole realtà. Molti dei nostri federati hanno contribuito in modo consistente ad operazioni di crowdfunding, una poderosa raccolta fondi per le necessità degli ospedali, dei sanitari, e dei conseguenti presidi medici indispensabili per soccorrere e curare le persone colpite dal virus".

"Ho sempre sostenuto che il nostro Paese dia il meglio di sé nei momenti più difficili - ha concluso Bocca - Abbiamo saputo, tutti, essere uniti nel contenimento del male. Pensiamo a che potenziale avremmo restando uniti per il bene e per la nostra ripresa". "Desideriamo oggi rivolgere il nostro augurio di Buona Pasqua ad un'Italia, sì, in sofferenza, ma con una grande forza e voglia di ripartire".