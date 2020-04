Confindustria alberghi, in soli 3 giorni bruciati 300 mln ricavi

Pasqua 2020 verrà ricordata per oltre il 95% delle strutture alberghiere chiuse su tutto il territorio nazionale, 5 milioni di presenze mancate e una perdita di fatturato relativa alla sola vendita delle camere di 300 milioni di euro nei soli tre giorni tra sabato e il lunedì dell'Angelo. Imprese, famiglie e lavoratori bloccati ma pronti a tornare a vivere attraverso il lavoro, la quotidianità e l'essere parte attiva del motore economico del Paese. A stimarlo è Confindustria alberghi. Anche la recente analisi condotta dal Centro Studi Confindustria ha confermato l'impatto senza precedenti del Covid-19 sul sistema produttivo italiano e sul turismo.

“Diventa quindi necessario sostenere le nostre aziende e ancora una volta sottolineiamo la necessità di individuare misure specifiche che consentano di essere pronti a ripartire non appena questa crisi sanitaria, sociale ed economica sarà rientrata” si sottolinea in una nota. “Facciamo pertanto appello alle istituzioni affinché, nel decreto di aprile, - sostiene Confindustria Alberghi - ci sia risposta al problema affitti, imprescindibile per il settore che preoccupa oltre il 50% delle aziende grandi, piccole e piccolissime”.

Come più e più volte ribadito, è necessario un provvedimento che intervenga sui canoni di affitto per gli immobili ad uso alberghiero e permetta di sopravvivere alle tante aziende costrette a sostenere un costo vivo su un'attività oggi ferma e che comunque nei prossimi mesi potrà contare su un mercato molto parziale e comunque rallentato.

Per la ripartenza sarà graduale e per uscire dal lockdown preparate, le aziende già guardano all'organizzazione dell'offerta alberghiera in osservanza con le nuove esigenze di rispetto del distanziamento sociale. Regole chiare e certe saranno fondamentali per restituire fiducia al mercato e serenità agli operatori ed agli ospiti.