Coronavirus: Ifo, costerà a Europa centinaia mld in perdita produzione

La lotta contro il coronavirus (https://tg24.sky.it/speciali/coronavirus.html) porterà a perdite di produzione, che costeranno ai paesi europei centinaia di miliardi di euro. Questo è il risultato dei recenti calcoli dell'Istituto tedesco di ricerca economica Ifo. "Oltre alle ragioni mediche, ci sono anche ragioni economiche per investire massicciamente nella protezione della salute. Questo aiuterebbe a contenere l'epidemia e allo stesso tempo ci permetterebbe di eliminare gradualmente le chiusure di scuole e aziende", dice il presidente dell'Ifo Clemens Fuest. Nei suoi calcoli, l'istituto ha preso in considerazione il Regno Unito, l'Italia, la Spagna, la Francia, l'Austria e la Svizzera.

"Abbiamo urgente bisogno che le aziende prendano precauzioni che permettano loro di riprendere la produzione pur contenendo la diffusione dell'epidemia", aggiunge Fuest. "Se la chiusura dura più di un mese, le perdite di produzione raggiungono rapidamente dimensioni che vanno ben oltre il crollo della crescita di precedenti recessioni o calamità naturali, almeno nella storia dell'Unione Europea". L'Ifo ha calcolato il valore aggiunto perso in caso di interruzione della produzione. Ha inoltre stimato i costi di follow-up derivanti da un ritardato ritorno alla normale attività economica o da un deterioramento permanente in seguito a fallimenti o alla perdita di rapporti commerciali durante la crisi. Secondo l'ifo Institute, due mesi di chiusura parziale nel Regno Unito causeranno perdite per 193-328 miliardi di euro. Ciò rappresenta una riduzione del tasso di crescita annuale di 7,7-13,0 punti percentuali.

Se la chiusura si prolunga in un terzo mese, i costi salgono a 271-480 miliardi di euro, ovvero una perdita di crescita di 10,7-19,0 punti percentuali. Una sola settimana di proroga nel Regno Unito comporterà costi aggiuntivi di 19-38 miliardi di euro, e quindi un calo della crescita di 0,8-1,5 punti percentuali. Un'estensione da uno a due mesi fa aumentare i costi di ben 152 miliardi di euro, pari a 6,0 punti percentuali di crescita. In Italia, che è stata particolarmente colpita, Ifo stima che i costi di una chiusura parziale di due mesi ammonteranno, a seconda dello scenario, a 143-234 miliardi di euro e ridurranno il tasso di crescita annuale di 8,0-13,1 punti percentuali.

Se la chiusura si estende su un terzo mese, i costi salgono a 200-342 miliardi di euro, il che significa una perdita di crescita di 11,2-19,1 punti percentuali. Una sola settimana di proroga in Italia comporterà costi aggiuntivi di 14-27 miliardi di euro e quindi un calo della crescita di 0,8-1,5 punti percentuali. Una proroga da uno a due mesi fa aumentare i costi di ben 108 miliardi di euro, pari a 6,3 punti percentuali di perdita di crescita. In Spagna, anch'essa gravemente colpita, l'istituto ifo prevede che una chiusura di due mesi comporterà costi per 101-171 miliardi di euro, riducendo così il tasso di crescita annuale di 8,1-13,8 punti percentuali. Con una chiusura di tre mesi, i costi raggiungono i 141-250 miliardi di euro, riducendo la crescita di 11,3-20,0 punti percentuali. Una proroga di una settimana in Spagna comporterà costi aggiuntivi di 10-20 miliardi di euro, e quindi un calo della crescita di 0,8-1,6 punti percentuali. Un'estensione da uno a due mesi fa aumentare i costi di ben 78 miliardi di euro, ovvero 6,1 punti percentuali di perdita di crescita. Per la Francia, l'istituto ifo prevede un periodo di chiusura di due mesi che, a seconda dello scenario, comporta costi per 176-298 miliardi di euro e riduce il tasso di crescita annuale di 7,3-12,3 punti percentuali; con un periodo di chiusura di tre mesi, i costi ammontano a 247-436 miliardi di euro, ovvero 10,2-18,0 punti percentuali di crescita perduta.

Una proroga di una settimana in Francia causerà costi aggiuntivi di 18-35 miliardi di euro, e quindi un calo della crescita di 0,7-1,4 punti percentuali. Una proroga da uno a due mesi fa aumentare i costi di 138 miliardi di euro, ovvero 5,7 punti percentuali di perdita di crescita. Per l'Austria, l'istituto ifo prevede costi per 34-57 miliardi di euro con una chiusura parziale di due mesi. Questo riduce il tasso di crescita annuale di 8,5-14,2 punti percentuali. Se la chiusura si estende fino a un terzo mese, i costi salgono a 47-83 miliardi di euro, il che significa una perdita di crescita di 11,9-20,9 punti percentuali. Una sola settimana di proroga in Austria comporta costi aggiuntivi di 3-7 miliardi di euro e quindi un calo della crescita di 0,8-1,7 punti percentuali.

Una proroga da uno a due mesi fa aumentare i costi di ben 26 miliardi di euro, pari a 6,6 punti percentuali di crescita. Per la Svizzera, i calcoli dell'ifo indicano che una chiusura parziale di due mesi comporterebbe, a seconda dello scenario, costi per 49-81 miliardi di euro, riducendo il tasso di crescita annuale di 7,8-12,9 punti percentuali. Se la chiusura dura tre mesi, i costi salgono a 69-119 miliardi di euro, ovvero 11,0-19,0 punti percentuali di crescita perduta. Una sola settimana di proroga in Svizzera comporterà costi aggiuntivi per 5-10 miliardi di euro e quindi un calo della crescita di 0,8-1,5 punti percentuali. Una proroga da uno a due mesi fa aumentare i costi di ben 38 miliardi di euro, pari a 6,1 punti percentuali.