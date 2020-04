Sindacati, estendere platea stagionali per indennità

“Ampliare l'elenco delle attività stagionali che danno diritto all'indennità e vanno inclusi i lavoratori somministrati”. La richiesta arriva dai segretari confederali di Cgil e Uil, Tania Scacchetti, Ivana Veronese e il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra, e la segnalazione è stata inoltrata al ministero del Lavoro e all'Inps.

“Mancano infatti parchi di divertimento e parchi tematici, addetti ristorazione e negozi, addetti accoglienza, attrazioni e spettacolo e diverse altre attività legate alla stagionalità come le lavanderie industriali legate agli alberghi e i servizi aeroportuali", elencano i sindacati che chiedono di chiarire peraltro il fatto "che anche i lavoratori che sono stati impegnati presso le aziende del turismo e degli stabilimenti termali tramite contratto di somministrazione, hanno diritto all'indennità, in quanto hanno svolto le medesime mansioni dei lavoratori assunti direttamente dalle aziende dei settori interessati e oggi vivono la stessa identica condizione di bisogno".



"Il settore del turismo è un volano importante per l'economia di molte imprese e la sua crisi si ripercuote su molte lavoratrici e lavoratori che oggi si trovano a non essere ricompresi in alcun provvedimento. Chiediamo con forza che, nei prossimi provvedimenti, vengano ricompresi nella categoria degli stagionali anche queste lavoratrici e lavoratori per avere quel minimo sostegno oggi fondamentale”, conclude la nota unitaria.