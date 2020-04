Confedilizia e sindacati, per portieri nuova diaria Covid-19

Per fronteggiare le conseguenze economiche negative derivanti dal coronavirus, la Cassa portieri - ente bilaterale costituito tra Confedilizia e Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs - ha previsto a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati (fra i quali, portieri, pulitori ecc.) una nuova tutela: la diaria per Covid-19 che si aggiunge alle varie misure in atto.

Lo annunciano Confedilizia e Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs.

Gli iscritti alla cassa, spiegano, "hanno diritto ora, in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, a un'indennità di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo fino a 50 giorni all'anno. Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, gli iscritti alla Cassa avranno diritto a un'indennità sempre di 40 euro al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo fino a 14 giorni all'anno".

Tale diaria, spiegano Confedilizia e le sigle sindacali, "verrà corrisposta anche senza un preventivo ricovero giornaliero". Inoltre, "per l'attivazione della garanzia (attiva a copertura di eventi occorsi dall'1.1.2020 e senza oneri aggiuntivi per gli iscritti) è necessario il referto del tampone che attesti la positività al virus Covid-19, rilasciato dalle autorità competenti su conferma del ministero della Salute o dell’Istituto superiore di sanità" chiariscono Confedilizia e Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs.