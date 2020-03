Aica-Umana, al via corso e-learning

Aica e Umana hanno deciso, nel quadro della solidarietà digitale, di mettere a disposizione dei docenti italiani e dei loro allievi U4JOB Essentials, un corso e-learning, versione adattata per il mondo della scuola dello standard e4job sviluppato da Aica e dedicato alla cultura digitale per il lavoro. Questa versione del corso, più compatta rispetto a quella rivolta a imprese, pubblica amministrazione e atenei, è particolarmente adatta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. I cinque moduli resi disponibili affronteranno i temi della consapevolezza digitale, dei big data, della cybersecurity, del pensiero agile e del coding.

Attraverso questo strumento le competenze scientifiche di Aica si uniscono alla capacità di Umana di orientare le nuove generazioni verso il mercato del lavoro. In questo momento di difficoltà del Paese e del sistema scolastico l’iniziativa vuole contribuire all’arricchimento dell’offerta formativa attraverso uno strumento di e-learning dedicato ad aspetti importanti della vita attuale e futura degli studenti. Tutti i docenti interessati a ricevere per i propri allievi i codici di accesso gratuiti per il corso potranno farne richiesta entro il 30 aprile.

I commenti

"In un momento in cui '#IoRestoaCasa' è diventato il principio guida delle nostre giornate, nel rispetto delle direttive del governo e delle indicazioni della comunità scientifica, abbiamo cercato nuovi modi per continuare a impegnarci all’interno di quel mondo in cui da sempre siamo un riferimento per operatori e appassionati: la cultura e le competenze digitali", è il commento di Giovanni Adorni, presidente Aica.

E Adorni prosegue: "La Scuola è tra gli ambiti più provati da questa situazione di emergenza; è alla scuola dunque che offriamo oggi, grazie alla partnership con Umana, questa proposta concreta e gratuita. Speriamo così di contribuire fattivamente a far cogliere qualche opportunità anche in questa circostanza così difficile".

"Oggi più che mai è importante offrire degli strumenti di formazione agili e adeguati al difficile contesto che stiamo attraversando -spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana Spa- la nostra realtà sta mettendo in pratica questo principio con le proprie aziende clienti e le persone che lavorano con noi. Abbiamo pensato, grazie alla strutturata partnership con Aica, di offrire gratuitamente il nostro supporto al mondo dell’istruzione garantendo la fruibilità di un prodotto che punta non solo a arricchire le attività didattiche di queste difficili settimane ma anche a contribuire a rafforzare le competenze digitali che serviranno alla società e al lavoro di domani".

I contenuti

U4Job realizzato da Umana e Aica a partire dallo standard e4job è un corso multimediale destinato a tutte le figure professionali che, pur possedendo una conoscenza di base nell’uso dell’informatica, sentono la necessità di acquisire maggiore visione circa l’impatto delle nuove tecnologie. Nella versione integrale hanno utilizzato la piattaforma aziende, associazioni imprenditoriali, pubbliche amministrazioni e università. Ulteriori informazioni sul progetto su: www.u4job.it/Essentials