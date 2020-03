Coronavirus: Sace-Unicredit, plafond da 1 mld per pmi e mid

Sace Simest, il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del gruppo Cdp, e UniCredit, hanno siglato un accordo per sostenere le imprese italiane, in particolare pmi e Mid, nell'affrontare l'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e dei suoi impatti sull'operatività aziendale. Le risorse consentiranno alle imprese di superare le difficoltà legate a momentanei ritardi nei flussi di incasso degli ordini e delle commesse in essere e di far fronte alle limitazioni nelle consegne ai clienti o dai fornitori, garantendo, quindi, continuità nella loro operatività con i mercati internazionali.

Attraverso il plafond dedicato da 1 miliardo di euro, saranno offerti finanziamenti a breve termine (fino a 18 mesi), erogati da UniCredit e garantiti da Sace, a favore delle aziende clienti della banca, per far fronte alle esigenze di capitale circolante e permettere a queste di assorbire al meglio lo shock subito dalla filiera produttiva nazionale e internazionale a seguito della diffusione in tutto il mondo del Covid-19.

I commenti

Con questa iniziativa, sottolinea Andrea Casini, Co-Ceo Commercial banking Italy di UniCredit, "forniamo un immediato e importante sostegno alle imprese per affrontare i problemi di liquidità causati dell'emergenza Covid-19. Si tratta di una azione concreta volta a garantire la continuità dei flussi di cassa delle pmi e Mid italiane in questa momento straordinario di difficoltà, oltre a supportare il capitale circolante legato all'attività di espansione sui mercati internazionali".

Come UniCredit, aggiunge Casini, "vogliamo essere ancora più vicini al nostro Paese e stiamo intraprendendo azioni incisive e concrete per sostenere le aziende e continuare a garantire tutto il nostro sostegno all'economia anche nella fase di emergenza che stiamo vivendo".

Grazie a quest'accordo con Unicredit, rileva Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di Sace, "garantiamo alle imprese italiane il sostegno necessario per fronteggiare le inevitabili ripercussioni di questa emergenza, assicurando continuità alla filiera produttiva e ponendo le basi per quella ripartenza che tutti auspichiamo. Fra le ampie misure previste dal gruppo Cdp, siamo pronti a fare la nostra parte, consapevoli che la tenuta del nostro export e la competitività internazionale delle nostre aziende rimangano due fattori fondamentali di resilienza e rilancio dell'economia italiana". Attraverso questa collaborazione UniCredit e Sace confermano il proprio impegno verso le pmi italiane e le aziende di medie dimensioni - spina dorsale del tessuto produttivo italiano - che stanno attraversando una congiuntura che non ha precedenti, nella convinzione che siano sempre più necessarie azioni congiunte e di sistema per superare una sfida così importante per il Paese. Per quanto riguarda Sace, la partnership con UniCredit rientra all'interno di un pacchetto più ampio di misure da 7 miliardi di euro, recentemente lanciato da tutto il gruppo Cdp, per sostenere in maniera più ampia l'operatività delle imprese italiane.