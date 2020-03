Coronavirus: Catalfo, 'ecco 1° decreto per riparto cig in deroga per 1,3 mld’

“In qualità di ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, ho firmato il primo dei tre decreti con il quale viene assegnato il riparto dei fondi previsto dall'art. 22 del decreto Cura Italia (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga), per un importo pari a circa 1,3 miliardi di euro. È il primo passo per permettere ai lavoratori non coperti dagli strumenti ordinari di sostegno al reddito di accedere alla Cig in deroga”. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo.

La ripartizione tra le Regioni



Tra gli importi più rilevanti si segnalano la Lombardia, alla quale andranno 198,3 milioni di euro, il Lazio (114,4 milioni), l'Emilia-Romagna (110,9 milioni), la Sicilia (108,1 milioni), la Puglia (106,5 milioni), la Campania (101,6 milioni) e il Veneto (99 milioni).