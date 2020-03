Mediocredito Centrale, nuovi finanziamenti a supporto aziende

Nella seduta del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia di Mediocredito Centrale sono state approvate 2.841 nuove operazioni per il sostegno alla liquidità delle imprese. L'importo complessivo dei finanziamenti attivati oggi è di 433.032.958,40 euro, per un totale di 2.368 imprese beneficiarie. L'importo garantito è di 286.089.792,91 euro, mentre l'importo medio del finanziamento è di 152.422,72 euro, con una percentuale media garantita del 66,1%.

Il commento



"Mediocredito Centrale è un pezzo dello Stato - sottolinea l'amministratore delegato di Mcc, Bernardo Mattarella - e, anche in questo momento di grande difficoltà per il Paese, è pienamente operativo e continua a svolgere il suo ruolo di sostegno alla liquidità delle imprese, con il Fondo di Garanzia. Le operazioni approvate oggi sono frutto del lavoro comune e intenso che si sta svolgendo in queste ore, accelerando al massimo i tempi. Rappresentano l'impegno di Mcc a supportare le pmi italiane ad affrontare l'emergenza e la volontà di sostenerne in ogni modo, in futuro, la ripartenza".