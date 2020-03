A febbraio ore cig -26,5% ma su cigo+25,3% anno

Nel mese di febbraio il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 21,3 milioni, in diminuzione del 26,5% rispetto allo stesso mese del 2019 (28,9 milioni). Ma salgono le ore di cigo del 25,3%. Calano del 47,9% invece le autorizzazioni richieste per la cgis e del 99,7% quelle relative alla cassa in deroga. E' quanto registra l'Inps nel report mensile pubblicato oggi.

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a febbraio 2020 sono state 10,7 milioni, si legge nella nota Inps. Un anno prima, nel mese di febbraio 2019, erano state 8,5 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale è pari a +25,3%. In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a +39,9% nel settore industria e 14,2% nel settore edilizia. La variazione congiunturale registra, nel mese di febbraio 2020 rispetto al mese precedente, un incremento pari al 13,2%.

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a febbraio 2020 è stato pari a 10,6 milioni, di cui 3,9 milioni per solidarietà, registrando un decremento pari al 47,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 20,3 milioni di ore autorizzate. Nel mese di febbraio 2020 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -10,9% interventi in deroga.

Gli interventi in deroga, conclude l'Inps, sono stati pari a circa 300 ore autorizzate a febbraio 2020 registrando un decremento del 99,7% se raffrontati con febbraio 2019, mese nel quale erano state autorizzate circa 106 mila ore. La variazione congiunturale registra nel mese di febbraio 2020 rispetto al mese precedente un decremento pari al 66,0%.