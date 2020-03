Mise, uniti per aiutare impresa a contrastare Covid-19

"In questo momento così difficile per il sistema imprenditoriale italiano, il lavoro del Mise è stato ispirato ad obiettivi molto chiari: assicurare la massima liquidità al sistema d'impresa; tutelare al massimo imprese e lavoratori, dipendenti, autonomi e professionisti; dare certezza e fiducia alle imprese ed ai lavoratori in questo passaggio. Ognuno dei risultati ottenuti nel dl Cura Italia su questi punti è molto perché fa parte di uno sforzo unico nella nostra storia per rilanciare l'economia ed assicurare il supporto pubblico all'impresa". Lo dichiarano in una nota congiunta il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il vice ministro Stefano Buffagni e i sottosegretari Mirella Liuzzi, Gian Paolo Manzella, Alessia Morani e Alessandra Todde.

"Ma siamo consapevoli che è un primo passo, perché il momento è difficile e i bisogni del sistema economico e imprenditoriale enormi", sottolineano. "Siamo però soddisfatti - evidenziano - che il Fondo centrale di garanzia sia stato rafforzato quantitativamente, reso più flessibile e vicino alle imprese; che la cig sia stata estesa sino alle imprese con 1 lavoratore così da ampliare la platea delle persone tutelate; che i lavoratori autonomi e i professionisti abbiano visto aumentate le risorse previste per indennizzarli, in parte almeno, delle difficoltà che stanno attraversando; che la rete di telecomunicazioni sia stata messa in condizione di affrontare i carichi dei prossimi giorni; che le donazioni delle imprese per contrastare il Covid 19 siano da oggi interamente deducibili".

"Siamo consapevoli del fatto che c'è ancora molto da fare e nei prossimi atti normativi in preparazione torneremo ad intervenire su questi ed altri temi cruciali per il futuro della nostra impresa. Intanto noi continuiamo il nostro lavoro, ascoltando le categorie e le voci dell'impresa, con tutta la determinazione, la serietà e l'unità di cui siamo capaci e di cui l'Italia e la sua impresa oggi hanno bisogno", assicurano infine Patuanelli, Buffagni Liuzzi, Manzella, Morani e Todde.