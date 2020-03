Abi, 'bancomat' e operazioni online contro contagio

Preferire le operazioni bancarie tramite bancomat, computer o cellulare per contribuire al contrasto del contagio da coronavirus. E' l'invito rivolto agli italiani dal presidente dell'Associazione bancaria, Antonio Patuelli, e dal direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, in vista della riapertura degli sportelli degli istituti di credito. Patuelli e Sabatini rilevano che sono diffusissime le operazioni bancarie possibili da casa tramite computer e telefono portatile; molto diffusi sono anche i bancomat all'esterno delle filiali e operano anche 'bancomat evoluti' che fanno pure operazioni di versamento e di pagamenti anche di bollette.



I vertici dell'Abi rivolgono un particolare invito a chi desiderasse andare comunque in banca, in particolare agli anziani che avessero meno confidenza con le tecnologie: invece e prima di andare nella filiale bancaria, "telefonate da casa in banca per consigliarsi su come risolvere il problema che avete, ma senza uscire di casa: ci sono tante possibilità che vanno ricercate e che sono realizzabili facilmente per telefono con le filiali bancarie senza uscire di casa. Vi invitiamo caldamente almeno a telefonare in banca", si legge nella nota dell'Abi.



L’appello della Fabi



E un appello arriva anche dalla Fabi, principale sindacato dei bancari, sui social network per invitare tutta la clientela degli istituti di credito a limitare le 'visite' nelle filiali: “Hai il bancomat? Hai l'internet banking? C'è un'epidemia sanitaria in corso: vai in banca solo se necessario. Quando l'emergenza sarà finita, le lavoratrici e i lavoratori bancari saranno pronti ad accoglierti in filiale come hanno sempre fatto”, spiega la Fabi in un volantino digitale, rivolgendosi a tutti i correntisti italiani.



Incontro con organizzazioni sindacali



E’ previsto un incontro tra i segretari generali di tutte le organizzazioni sindacali del settore bancario e l'Abi proprio per valutare tutte le misure da attuare in banca al fine di tutelare al meglio tutte le lavoratrici e i lavoratori. Oggetto della riunione anche il protocollo sulla sicurezza condiviso a Palazzo Chigi il cui contenuto potrebbe essere integrato con misure specifiche. Al termine della riunione saranno diffuse immediatamente le decisioni prese, gli accordi e tutte le novità.