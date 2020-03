Ocse: a gennaio disoccupazione risale al 5,1%

A gennaio leggera risalita del tasso di disoccupazione nell'area Ocse , aumentato di 0,1 punti percentuali, al 5,1%, portando il totale di persone senza lavoro a 32,9 milioni. Incremento più marcato (+0,2 punti) per il tasso di disoccupazione giovanile (dai 15 ai 24 anni) risalito all'11%, interrompendo una serie di quattro diminuzioni mensili consecutive.



Gli aumenti



Gli aumenti più forti si registrano in Messico (+0,4 punti al 3,6%), e in Corea (+0,3 punti al 4,0%). Al contrario, il tasso è diminuito di 0,1 punti percentuali in Canada (al 5,5%) ed è rimasto stabile nell'area dell'euro, al 7,4% per il quarto mese consecutivo. Le anticipazioni di febbraio mostrano che il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,1 punti percentuali negli Stati Uniti (al 3,5%) e aumentato di 0,1 punti percentuali in Canada (al 5,6%).





Nell'area Ocse la disoccupazione femminile (in aumento di 0,1 punti percentuali, al 5,2%) è rimasta superiore a quella degli uomini (stabile al 5,0%). Nell'area dell'euro, il tasso di disoccupazione femminile era di 0,6 punti percentuali superiore a quello degli uomini, mentre negli Stati Uniti e in Giappone il tasso di disoccupazione femminile era inferiore a quello degli uomini, rispettivamente, di 0,1 e 0,2 punti percentuali.