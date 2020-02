Fca, Bardi: ' A Melfi parte un piano ambizioso di rilancio'

''E' partita presso lo stabilimento Fca di Melfi la produzione di Jeep Compass per il mercato europeo. Si tratta del primo passaggio del contratto di Sviluppo Fiat cofinanziato dalla Regione Basilicata e sottoscritto al Ministero per lo Sviluppo Economico. Un piano ambizioso per rilanciare lo stabilimento e garantire la piena occupazione''. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sull'avvio della produzione della Jeep Compass. Per il governatore lucano, questa è ''la dimostrazione che abbiamo una strategia chiara sul lavoro - dice - frutto anche della concertazione con sindacati ed azienda che ci ha trovati pronti all'evento. Per la prima volta la ricerca scientifica nel settore delle batterie passa dal Piemonte alla Basilicata che diventa così la regione pilota per l'innovazione tecnologica. Un'ulteriore risposta concreta al territorio che dà lustro ai nostri giovani ricercatori. Serve un governo dei fatti, la tutela del lavoro ci troverà sempre pronti a sua difesa'', conclude Bardi.