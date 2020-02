Ue: Pil Eurozona +0,1% nel 4° trimestre, +1,2% nel 2019

Il prodotto interno lordo dell'area euro è salito dello 0,1%, dato destagionalizzato, nel quarto trimestre del 2019 rispetto al terzo, segnando una crescita dello 0,9% rispetto al quarto trimestre del 2018. Lo comunica Eurostat. L’aumento congiunturale è in linea con il consensus, la media delle attese degli analisti, mentre quello congiunturale è leggermente peggiore delle previsioni. Nell'intero 2019 il Pil dell’Eurozona è aumentato dell'1,2%. Nell’Ue a 27 il Pil è salito dello 0,1% congiunturale nel quarto trimestre e dell'1,2% tendenziale; la crescita nell’intero anno è stimata all’1,4%. Negli Usa il Pil è salito dello 0,5% congiunturale e del 2,3% tendenziale nel quarto trimestre, rispettivamente cinque volte tanto e oltre il doppio rispetto all'Eurozona.

In crescita numero occupati in area euro

Il numero delle persone occupate nell'area euro è, invece, salito dello 0,3% nel quarto trimestre del 2019 rispetto al terzo e dell'1% rispetto al quarto trimestre del 2018. Nell’Ue l’aumento dell'occupazione è stato dello 0,2% e dello 0,9%, rispettivamente.

Migliora la bilancia commerciale dell’area euro. Nel dicembre 2019 l’Eurozona, sempre secondo Eurostat, ha esportato beni nel resto del mondo per 186,1 mld di euro, in aumento tendenziale del 4,8%, importando merci per 163 mld, in crescita dell’1,1%, registrando un avanzo di 23,1 mld, rispetto ai 16,3 mld del dicembre 2018. Il commercio all’interno dell'area euro è salito a 145,5 mld in dicembre, +1% rispetto ad un anno prima.