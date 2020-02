Governo, al via 4 tavoli su lavoro e pensioni

“Per ciò che riguarda il tema del lavoro, nei prossimi giorni, saranno avviati quattro tavoli di approfondimento, promossi dal ministro Catalfo con le forze politiche di maggioranza sui seguenti sottotemi: a) pensioni; b) salario minimo, equo compenso e rappresentanza sindacale; c) occupazione, formazione e ammortizzatori sociali; d) sicurezza sul lavoro". E' quanto emerge da fonti di palazzo Chigi, a seguito del tavolo agenda 2023, tenutosi ieri sera.

“All’esito di questi approfondimenti, verranno decise le misure da adottare con valutazione finale di priorità. Si è quindi fatta una riflessione su Terzo Settore, giovani e sport, disabilità e non autosufficienza”, aggiungono le stesse fonti. “Anche su disabilità e non autosufficienza sarà avviato, nei prossimi giorni, un tavolo, promosso dal presidente Conte e dalla ministra Catalfo, per l’individuazione delle misure da adottare con la massima priorità", spiegano.

Il commento del ministro Catalfo

Secondo il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo “Con spirito costruttivo abbiamo affrontato numerosi temi, quelli che servono per rilanciare il lavoro e la crescita. Proprio per questo, ho proposto di avviare degli incontri su 5 argomenti specifici trovando l’ok delle altre forze di maggioranza. Il primo: salario minimo e

rappresentanza sindacale, equo compenso e lavoro autonomo; il secondo: le pensioni; il terzo: occupazione, formazione e ammortizzatori sociali; il quarto: la sicurezza sul lavoro; il quinto: disabilità e non autosufficienza, promosso dal Premier Conte e da me. Ci vedremo già nei prossimi giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'obiettivo di trovare, per ogni singolo tema, la migliore soluzione possibile per i cittadini”.