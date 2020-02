Booking.com, 2,6 mln euro a fondo perduto per ospitalità sostenibile

Booking.com, la cui missione è di rendere il mondo davvero alla portata di tutti, è una delle compagnie leader mondiali nel settore dei viaggi e ha annunciato l’apertura delle candidature per Booking Booster 2020, il programma nato per supportare il turismo sostenibile. In seguito al successo delle tre precedenti edizioni, nel 2020 il programma avrà come focus esclusivo la sostenibilità nell’ambito del settore dell’ospitalità. Booking Booster 2020 si rivolge a startup, imprese sociali, organizzazioni no-profit e strutture ricettive di tutti i tipi al fine di esplorare possibili soluzioni per incrementare la propria sostenibilità.



Grazie al programma del 2020, i partecipanti che presenteranno prodotti e servizi innovativi, strutture ricettive incluse, avranno la possibilità di assicurarsi un finanziamento a fondo perduto grazie allo stanziamento di 2,6 milioni di euro da parte dell’azienda.



Il focus sull’ospitalità di Booking Booster 2020 è basato sulle ricerche di Booking.com, che hanno dimostrato che l’82% delle strutture partner vogliono collaborare sul tema della sostenibilità e che l’87% dei viaggiatori di tutto il mondo ritengono importante la sostenibilità nella scelta della struttura ricettiva per il proprio viaggio.



Booking Booster 2020 è pensato per supportare le strutture partner nel processo di acquisizione delle strategie più adatte per favorire la sostenibilità della struttura stessa e delle sue attività. Il programma consiste in due fasi complementari della durata di 10 giorni ognuna: la prima a maggio, dedicata alle organizzazioni che presenteranno prodotti e servizi innovativi per aiutare le strutture ad essere più sostenibili; la seconda a settembre, destinata alle strutture stesse, incluse quelle che hanno appena iniziato un percorso nel campo della sostenibilità.



I partecipanti di entrambe le sessioni saranno presenti sul palco dell’ultima giornata di Booking Booster a settembre, durante la quale saranno assegnate le sovvenzioni dal fondo di 2,6 milioni di euro messi a disposizione dall’azienda.



Le sessioni del 2020

Le sessioni del 2020 del programma di Booking Booster consisteranno in una serie di workshop e incontri di formazione su misura per aiutare i partecipanti a ridurre il proprio impatto. I partecipanti saranno affiancati dai tutor di Booking.com, che forniranno guida e supporto su argomenti specifici. A di là della possibilità di finanziamento, i tutor continueranno a supportare i partecipanti anche dopo la chiusura del programma e li metteranno in contatto con altri esperti di Booking.com, che li affiancheranno durante l’intero percorso.

Il commento di Rob Ransom

"Con Booking Booster del 2020 - afferma Rob Ransom, vicepresidente del dipartimento di strategy and corporate development di Booking.com - non vediamo l’ora di promuovere soluzioni innovative che aiuteranno le nostre strutture partner ad adottare pratiche più sostenibili. Non si tratta solo di cosa vogliono i nostri clienti, ma anche di cosa vogliono i nostri partner. Grazie ai prodotti e servizi sviluppati da startup e organizzazioni di tutto il mondo, insieme agli esempi più virtuosi delle strutture che scelgono la sostenibilità, i nostri sforzi collettivi saranno ancora più efficaci".



Insieme ad altre iniziative pubbliche come Travalyst, Booking Boostersi aggiunge al programma interno di volontariato di Booking.com, grazie al quale i dipendenti possono appoggiarsi a organizzazione locali per portare avanti progetti che migliorino le destinazioni in tutto il mondo. Tutte queste iniziative contribuiscono a formare e far crescere l’impegno di Booking.com nella creazione di un impatto positivo nell’industria globale dei viaggi.