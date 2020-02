Pa, al via piattaforma valutazione performance dipendenti

È entrata in esercizio la piattaforma per la valutazione delle performance: il nuovo servizio del ministero dell’Economia disponibile per tutte le amministrazioni pubbliche a supporto della valutazione della performance individuale. Lo annunciano in una nota congiunta il Mef e il Dipartimento della Funzione pubblica precisando che questa soluzione informatica è stata sviluppata nell’ambito del progetto Cloudify NoiPa, in attuazione delle linee guida per il Sistema di misurazione e valutazione della performance (Smvp) emanate dal dipartimento della Funzione pubblica.

I contenuti

La collaborazione fra il Mef e la Funzione pubblica, si sottolinea in una nota, ''ha prodotto un notevole passo in avanti per tutte le amministrazioni, rendendo possibili i processi di auto-valutazione e valutazione delle performance conseguite, consentendo la distribuzione e l’assegnazione delle competenze disponibili in una logica di efficientamento dell’organizzazione''. Le linee guida redatte dal dipartimento della Funzione pubblica per fornire indicazioni metodologiche utili alla progettazione e revisione dei propri sistemi di misurazione e valutazione sono state prese in considerazione per la definizione dei requisiti del modulo di valutazione del sistema NoiPa.

Un servizio nuovo

Il ministero dell’Economia, a sua volta, fornisce il proprio contributo al processo di crescita dell’efficienza e dell’efficacia delle amministrazioni, con l’avvio di un servizio nuovo, teso a favorire la trasformazione della valutazione delle performance in un efficace strumento di gestione delle risorse umane, focalizzato sull’individuo, attraverso la valorizzazione del capitale umano della PA e delle professionalità che lo compongono. Al termine della fase di sperimentazione, partita adesso con il Mef e altre quattro amministrazioni pilota, il modulo per la valutazione delle performance sarà accessibile nel mese di maggio a tutte le Pa italiane, non solo a quelle aderenti al sistema NoiPa. Le amministrazioni interessate ad aderire alla piattaforma, potranno manifestare il proprio interesse contattando l’ufficio IV direzione dei sistemi informativi del dipartimento degli affari generali, del personale e dei servizi del Mef.