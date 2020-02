Sindacati, domani presidio davanti ministero Lavoro per stallo Ispettorato

“Nonostante la promessa della Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, di impegnarsi a favore dell’Inl, nulla è accaduto. Continua a mancare la reale volontà politica di far uscire l’Inl dallo stallo in cui si trova da tempo. Per questo domani, martedì 4 febbraio, saremo in presidio davanti al Ministero, chiedendo con urgenza alla Ministra di incontrarci”. Queste le ragioni alla base della mobilitazione di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Flp, Confintesa Fp e Confsal Unsa.

Sindacati, “chiesto a ministro Catalfo di garantire funzionamento Inl”

“Avevamo chiesto alla ministra di garantire il funzionamento dell’Inl e di prevedere risorse adeguate all’interno della Legge di Stabilità. Ma nonostante le promesse fatte, nulla è stato concretamente fatto sul fronte delle assunzioni di personale amministrativo, né per superare il gap salariale esistente o per garantire la condivisione delle banche dati. E nel frattempo la situazione continua a peggiorare”, spiegano i sindacati -

“Lavoratori non possono più aspettare”

“I lavoratori dell’Inl non possono più aspettare, come non possono più aspettare i lavoratori vittime di soprusi che ogni giorno vanno nelle sedi territoriali per presentare denuncia. Esigiamo una risposta chiara. Per questo domani saremo davanti al Ministero a chiedere un incontro urgente alla Ministra Catalfo, al fine di trovare una soluzione”, concludono.