Arriva l'Utility manager, nuova figura certificata Uni

L'Uni, l'Ente italiano di normazione, ha ufficializzato la creazione di una nuova figura professionale dedicata alla vendita e alla gestione dei contratti di fornitura della telefonia e dell’energia: l'Utility manager. A renderlo noto è l'Associazione Italiana Utlity manager. Nonostante la telefonia e l'energia siano servizi imprescindibili tanto per le famiglie quanto per le imprese, per di più in un contesto particolarmente mutevole, a oggi non esiste un albo che certifichi le competenze dei venditori: chiunque può svolgere questo incarico, senza titoli o preparazione specifica, con ricadute in termini di qualità e trasparenza. Da qui la necessità di intervenire: a seguito di opportuna formazione e previo superamento di un esame, gli Utility manager saranno gli unici consulenti a poter vantare la certificazione delle proprie competenze.

I primi corsi, che partiranno nel 2020, daranno vita a una nuova classe di professionisti in grado di trasformare le complessità del mercato in un'opportunità di risparmio, sia energetico che monetario, per aziende e cittadini. Allo scopo di incentivare la transizione e difendere l'unicità di questa nuova figura professionale, è stata costituita appunto la Assium (Associazione italiana Utility manager).

La Assium lavorerà per rendere la certificazione obbligatoria per chiunque volesse trattare i contratti di fornitura sul mercato italiano, ma diventerà anche un punto di riferimento per consumatori e imprese, che potranno consultare la lista degli Utility manager certificati, divisi per regione, e scegliere con maggiore consapevolezza il professionista più adatto alle proprie necessità. La Assium, inoltre, metterà a disposizione degli utenti uno sportello che ne raccoglierà le segnalazioni, e che permetterà a figure apposite di valutare l'operato degli Utility manager, garantendo elevati standard qualitativi.