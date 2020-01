Pensioni, confronto governo-sindacati: parte road map riforma

Governo-sindacati si incontreranno a marzo prossimo per una prima verifica del confronto sulla riforma delle pensioni. Ora, invece, partiranno una serie di round tecnici sui singoli tavoli. Un calendario stringente che prevede, a quanto si apprende: il 3 febbraio un confronto sulle pensioni di garanzia per i giovani, il 7 febbraio sulla rivalutazione delle pensioni ed il 10 febbraio sulla flessibilità in uscita. Il 19 febbraio, infine, sulla previdenza complementare. E' questa la road map messa a punto al termine del primo incontro tra il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e i leader di Cgil Cisl e Uil. Da definire invece la data del confronto sulle questioni relative alla non autosufficienza.

Catalfo, “Ipotesi di far partire riforma con prossima legge Bilancio”

"Il confronto inizia oggi e durerà un po' di mesi per poter arrivare ad una proposta che sia strutturale e che dia una flessibilità in uscita non sperimentale ma che continui nel tempo" ha detto Catalfo, prima di avviare il confronto con i sindacati sulla riforma delle pensioni. "L'obiettivo è inserire tutto nella Nadef, e quindi a settembre, per farla partire nella legge di bilancio. Oggi partiamo dunque con un percorso che si prefigge di superare la legge Fornero, aldilà della sperimentazione che sarà effettuata con quota 100 che rimane", ha aggiunto.

Tre commissioni al lavoro

E il metodo che sarà seguito, ha spiegato ancora Catalfo, prevede, oltre al confronto con i sindacati, anche l'apporto di tre Commissioni: una che si occuperà della separazione tra previdenza e assistenza; una che si occuperà dei lavori gravosi; un'altra che valuterà il possibile impatto delle misure della flessibilità in uscita. Altro tema sul tavolo, ha assicurato il Ministro, è la pensione di garanzia per giovani "per dare loro un futuro contributivo”.