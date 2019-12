Rete Imprese Italia: Patrizia De Luise presidente dal 1° gennaio

Dal 1° gennaio 2020 la presidente nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise assumerà il ruolo di nuovo presidente portavoce di turno di Rete Imprese Italia, l'Associazione che unisce le cinque principali organizzazioni di rappresentanza delle pmi e dell’impresa diffusa in Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti). De Luise succede al Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e resterà in carica fino al 30 giugno 2020.

“Vogliamo dare un contributo a fiducia italiani”

Come presidente di Confesercenti, De Luise nei giorni scorsi ha scritto al presidente del Consiglio Conte e nell’augurare buone feste ha affermato: “Vogliamo dare il nostro contributo, per favorire le imprese nell’economia e iniettare fiducia agli italiani. mi auguro che quel tavolo da Lei promessoci per il rilancio del commercio potesse già dai primi giorni del nuovo anno concretizzarsi”. E poi gli auguri della presidente alle imprese e alla famiglia Confesercenti: “Dalle difficoltà se ne deve uscire e ci si deve rafforzare. Noi imprenditori siamo stati abituati così. In Confesercenti abbiamo tutti insieme trovato una nuova casa, che insieme costantemente stiamo rinnovando”.

Cos’è e cosa fa Rete Imprese Italia

L’Associazione Rete Imprese Italia nasce come evoluzione del “Patto del Capranica”, stretto tra Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. L’acronimo Rete sta per Rappresentanza E Territorio, e contiene in sé l’essenza stessa del ruolo cruciale svolto dalle Associazioni fondatrici, caratterizzato dalla attenzione alle istanze provenienti dal territorio e dalla funzione di rappresentanza esercitata presso le sedi istituzionali, che insieme sono fatte confluire da ciascuna di loro nell’Associazione Rete Imprese Italia, attraverso il metodo della condivisione. Rete Imprese Italia intende favorire la promozione e il consolidamento delle imprese come componenti fondamentali del sistema economico e della società civile, nonché il riconoscimento del loro ruolo a tutti i livelli di interlocuzione istituzionale e privata.