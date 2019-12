Per 4 mln lavoratori contratti in scadenza il 31 dicembre

Il prossimo 31 dicembre sono in scadenza contratti per oltre 4 milioni di lavoratori. Il dato è contenuto nel rapporto sul mercato del lavoro del Cnel. I tre principali contratti in scadenza al 31 dicembre di quest’anno, sono quello delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, quello delle aziende metalmeccaniche e quello della logistica, che coinvolgono una platea di più di 4 milioni di lavoratori. Considerando anche i contratti collettivi nazionali del settore pubblico scaduti alla data del 30 settembre scorso e quelli del settore privato in scadenza entro il 31 dicembre 2020 si arriva ad una platea di circa 6,5 milioni di addetti, più o meno la metà del totale dei lavoratori dipendenti. La percentuale di lavoratori in attesa di rinnovo oscilla tra il 78% nel settore metalmeccanico e il 13-15% nel chimico e nelle aziende di servizi.