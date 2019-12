Prevale turismo mordi e fuggi legata a festività pasquali ed estive

L’ultima analisi dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio esamina le dinamiche dei flussi turistici e rileva che nonostante il buon andamento del turismo internazionale rispetto a quello degli italiani, complessivamente le strutture dell’ospitalità hanno registrato una diminuzione dell’occupazione delle camere nei primi 9 mesi del 2019 rispetto al 2018. Questo andamento si spiega, secondo Isnart l’Istituto di Unioncamere e delle Camere di commercio, con molti fattori. Il turismo in Italia si sta infatti caratterizzando per una clientela “mordi e fuggi”, molto legata alle festività pasquali ed estive. Solo tra maggio e settembre, infatti, le strutture ricettive hanno avuto quest’anno quote di occupazione dei posti letto superiori al 40%, con prenotazioni che ad agosto sono arrivate a sfiorare l’80% delle disponibilità. Esiste, poi, un problema legato alla bassa permanenza media nelle strutture dell’ospitalità: questa, anche ad agosto, il mese più “affollato”, supera di poco i 4 giorni.

Modesto, inoltre, il contributo proveniente dal turismo business, che ammonta solo all’8,6% del totale e che, al contrario, rappresenta una valida opportunità per le imprese di ampliare il numero complessivo di camere occupate anche al di fuori dei periodi tradizionali di vacanza. Infine, la nostra industria della vacanza sembra soffrire anche di una mancata innovazione nell’offerta ricettiva, con strutture che contano molto (troppo) sulla posizione della struttura (37,9%) e sull’ospitalità/accoglienza (4,3%) piuttosto che su strategie di marketing mirare e di comunicazione per la valorizzazione del territorio, cosa sulla quale, al contrario, stanno puntando molte destinazioni internazionali.

Il commento del presidente Di Vincenzo

Secondo il presidente di Isnart, Roberto Di Vincenzo “occorre promuovere il brand Italia come un prodotto adatto a tutte le stagioni, organizzando e diffondendo, ad esempio, eventi sportivi e culturali anche nei mesi di minor richiamo per i viaggiatori italiani e stranieri”. Per Di Vincenzo “serve poi incentivare la clientela turistica a visitare una destinazione per un periodo di tempo più lungo, divulgando informazioni sulle tante attrattività del nostro Paese e promuovendo modalità slow per la loro fruizione”.