Inps: a novembre Cassa Integrazione autorizzata +37,7%

Salgono fortemente a novembre il numero di ore di cassa integrazione autorizzate pari a 30,9 milioni in aumento del 37,7% sullo stesso mese del 2018 quando si attestarono a 22,4 mln. Ad aumentare rispetto all'anno precedente sia la Cigo del 60,1% che la Cigs del 23,3%. In calo invece gli interventi in deroga che registrano un decremento dell'85,9% sullo stesso mese del 2018. A dirlo è l'Inps.

I dati sulla Cassa

Cigo: le ore di cassa autorizzate a novembre sono state 14,3 mln rispetto agli 8,9 mln del novembre 2018 per una variazione tendenziale del 60,1%. In particolare la variazione maggiore si è registrata nel settore Industria con il +76,9% mentre ha visto un calo del 26,5% nel settore edilizia. La variazione congiunturale registra invece rispetto allo scorso ottobre un incremento del 15,7%.

Cigs: il numero di ore di cigs a novembre è stato pari a 16,6 mln di cui 3,7 mln per solidarietà, registrano un aumento del 23,3% sullo stesso mese del 2018 che registrava 13,5 mln di ore autorizzate. A novembre 2019 la variazione congiunturale è stata del 23,1%. Cigd: per gli interventi in deroga sono state autorizzate circa 8 mila ore a novembre pari a -85,9% rispetto a novembre 2018 che aveva registrato 60mila ore. La variazione congiunturale a novembre registra una flessione del 42,1% su ottobre scorso.

I dati sulla Naspi

Naspi: ad ottobre sono state presentate 304.223 domande di Naspi, 153 di mobilità e 1.905 di Dis.Coll per un totale di 306.281 domande segnando un decremento del 0,8% sul mese di ottobre 2018.