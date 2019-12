Al via trattativa per rinnovo contratti di lavoro nel settore gomma plastica

Ha presto il via ieri a Roma la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore Gomma Plastica, tra i rappresentanti dell'associazione datoriale Fondazione Gomma Plastica e la delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil.

No a plastic tax

Nel suo intervento Marco Falcinelli, segretario generale della Filctem Cgil, ha ribadito che “sulla questione della Plastic Tax non siamo stati a guardare e, sempre responsabilmente, abbiamo preso posizioni contrarie e nette su questo punto della manovra economica decisa dall’Esecutivo”.

Le richieste dei sindacati

“Quella consegnata alle controparti è stata una responsabile richiesta salariale (100 euro al livello F per il triennio 19 - 22, ndr) -ha continuato Falcinelli- in accordo con quanto determinato nell’intesa di Cgil, Cisl, Uil sulla contrattazione firmata nel 2018 con Confindustria, e in linea con l'andamento economico nel settore”. “Nel contratto che in questi mesi andremo a discutere non accetteremo che gli scostamenti inflativi possano avere impatti sui minimi stabiliti, vogliamo determinare dei saldi salariali certi”, ha concluso il segretario generale della Filctem Cgil.