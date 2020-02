Coronavirus, in Abruzzo nessun caso

(ANSA) - PESCARA, 1 FEB - A oggi, in Abruzzo, non c'è alcuna evidenza di circolazione locale del Coronavirus, anche se resta alta l'attenzione sulla valutazione di ogni caso sospetto che dovesse presentarsi. Lo precisa il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute del Dipartimento regionale Sanità, che monitora costantemente la situazione, in contatto con i referenti delle singole Asl. I due pazienti cinesi, ricoverati da ieri sera nel reparto di malattie infettive all'ospedale di Teramo, sono tuttora asintomatici e in buone condizioni generali di salute.

Resteranno in ogni caso in osservazione precauzionale fino a lunedì. Il bambino cinese ricoverato, sempre nella giornata di ieri, all'ospedale dell'Aquila è risultato positivo al virus dell'influenza stagionale. Vista la tenera età, a scopo precauzionale, un campione è stato comunque inviato allo Spallanzani di Roma. Nella notte, all'ospedale di Pescara, sono stati valutati pazienti che però non avevano alcun criterio clinico significativo, posti in isolamento fiduciario domiciliare.