A14: De Cesare, occorreva manutenzione

(ANSA) - CHIETI, 29 GEN - "Ci sono cavalcavia da manutenere, e più in generale opere vetuste che devono essere ammodernate perché le nostre infrastrutture sono molte delle quali risalenti al dopoguerra, e anni successivi. Il problema è nazionale, ma in Abruzzo la situazione non è migliore. Basti pensare al problema di queste settimane relativo alla A14 che non è percorribile nella sua interezza per i tir, con gravi problemi e disagi che si ripercuotono sulla comunità e anche sul sistema produttivo.

Credo che bisognava forse intervenire nel tempo con una costante manutenzione che certamente non avrebbe portato alla situazione attuale".

Lo ha detto questa mattina Federico De Cesare, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Chieti-Pescara nel corso della presentazione del Convegno che i Giovani Imprenditori di ANCE e di Confindustria Chieti Pescara organizzano per il 31 gennaio. Focus dell'appuntamento è l'impoverimento della dotazione infrastrutturale iniziato molto tempo fa.



Data ultima modifica 29 gennaio 2020 ore 16:43