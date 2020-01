Sgt, prosegue pulizia fossi consortili

(ANSA) - SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI), 27 GEN - Prosegue l'attività di monitoraggio e manutenzione del territorio comunale da parte dell'amministrazione Marinucci a S.Giovanni Teatino: nel 2019 sono stati nove i tratti di fossi consortili interessati da interventi di pulizia da parte di idonea ditta affidataria, per un totale di 1.978 metri lineari. Per l'anno in corso le operazioni di monitoraggio e pulizia proseguiranno, per evitare possibili allagamenti ed esondazioni in caso di abbondanti piogge. "Anche per il 2020 - dichiara il Vicesindaco e assessore alla gestione e alla manutenzione del Patrimonio Comunale, Giorgio Di Clemente - proseguiremo sulla strada del monitoraggio e della manutenzione delle aree maggiormente a rischio, provvedendo alla pulizia dei fossi consortili ricadenti nel territorio comunale che presentano maggiori criticità. Mi preme ricordare che la pulizia dei fossi consente di evitare l'80% degli allagamenti che potrebbero verificarsi a causa di piogge abbondanti".