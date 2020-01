Concerto Mazzocchetti per bimbi malati

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 25 GEN - Il tenore Piero Mazzocchetti sarà il protagonista del'evento musicale "That's amore-Note di solidarietà", in programma domani alle 18, presso il Pala "Dean Martin" di Montesilvano, per raccogliere fondi per sostenere le attività di solidarietà della Sezione Abruzzese dell'Unitalsi a favore dei bambini gravemente malati. "Due sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere grazie alla disponibilità di Mazzocchetti - spiega Alessandra Bascelli, presidente della Sezione Abruzzese dell'Unitalsi - il primo è quello di rilanciare le attività della sottosezione di Chieti-Vasto in occasione del 70 anniversario di fondazione, il secondo è quello di sostenere la Sottosezione di Pescara per il "Progetto dei Piccoli" che ha come obiettivo quello di aprire "Casa Celeste", un appartamento che grazie alla Caritas diocesana potremo gestire e mettere a disposizione delle famiglie che devono ospedalizzare per lunghi periodi i propri figli".