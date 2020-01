A Roccaraso convenzione con Jobs4kitchen

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 9 GEN - Una convenzione all'avanguardia tra la scuola e una piattaforma nazionale per far incontrare la domanda e l'offerta nel mondo del lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione. L'Istituto Alberghiero di Roccaraso è tra i primi istituti in Italia a siglare una convenzione con "Job4Kitchen" e il dottor Cesidio Borrelli, un sistema innovativo, sviluppato da Exagogica, che facilita l'incontro tra giovani professionisti in cerca di opportunità e strutture, nell'ambito della ristorazione e del settore alberghiero, che desiderano selezionare personale qualificato. "Siamo orgogliosi di essere tra le prime scuole ad abbracciare un progetto così innovativo e gratuito come Jobs4kitchen - afferma la preside dell'Istituto alberghiero, Cinzia D'Altorio - progetto che rappresenta un'occasione unica e preziosa per tutti i nostri ragazzi che stanno per diplomarsi e muovere i primi passi nel mondo del lavoro".