Pescara, 'Dracula' di Lo Cascio e Rubini

(ANSA) - PESCARA, 8 GEN - Il 'Dracula' di Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio apre il 2020 della 54/a stagione della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" di Pescara. Appuntamento al Teatro Circus martedì 14 gennaio alle 21 e, in replica pomeridiana alle 17, mercoledì 15. Si tratta dell'adattamento teatrale del Dracula di Bram Stoker, curato da Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini, regia dello stesso Rubini. Questo Dracula è un viaggio notturno verso l'ignoto, non solo un viaggio tra lupi che ululano, banchi di foschia e croci lungo le strade; è un viaggio interiore che è costretto a intraprendere il giovane procuratore londinese Jonathan Harker, incaricato di recarsi in Transilvania per curare l'acquisto di un appartamento a Londra effettuato da un nobile del posto. Il giovane non immagina la sciagura che lo attende, ma subito sprofonda in un clima di mistero e scongiuri. L'orrore di ciò che ha vissuto nel viaggio finisce poi con l'inghiottire la sua esistenza e contaminare quanto ha di più caro, destabilizzando ogni certezza.