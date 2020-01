La Befana dei Vvf atterra a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 6 GEN - Atteso un atterraggio spettacolare questo pomeriggio a Pescara: la Befana dei Vigili del Fuoco alle 16 scenderà dal Palazzo Arlecchino in piazza della Rinascita per portare dolci ai bimbi presenti che, nell'occasione, potranno ammirare tutti i mezzi operativi dei pompieri. L'iniziativa torna, sempre con il patrocinio del Comune, dopo il grande successo dell'anno scorso. In piazza, dalle 14, tutte le attrezzature e gli automezzi abitualmente utilizzati dal personale in divisa durante gli interventi di emergenza. Un modo per trasmettere ai più giovani l'importanza delle funzioni e del ruolo del Corpo dei Vigili del Fuoco che ogni giorno interviene per la tutela dell'incolumità pubblica.

I bambini potranno anche partecipare al percorso attrezzato ludico-educativo 'Pompieropoli' curato dall'Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo: i giovanissimi visitatori potranno sperimentare esperienze di intervento del tutto simili a quelle realmente vissute quotidianamente dagli eccezionali pompieri.