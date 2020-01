Bando Caregiver,contributi a 44 famiglie

(ANSA) - PESCARA, 27 DIC - Pubblicata la graduatoria dei 44 beneficiari ammessi ai contributi per i 'caregiver' in Abruzzo.

La delibera di Giunta regionale n.628 del 23 ottobre scorso stabiliva criteri e modalità per l'erogazione di contributi economici come riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare che assiste minori affetti da malattia rara e con disabilità gravissima. Per il 2019 stanziati 440 mila euro, 140 mila in più rispetto al 2018. "Chi deve assistere 24 ore su 24 un bimbo affetto da grave malattia non può permettersi di lavorare" ricorda Andrea Sciarretta, papà di Noemi, bimba di 7 anni affetta da Sma1, e presidente della Onlus 'Progetto Noemi' che dal 2015 partecipa ai tavoli di lavoro con la Regione e ha consentito la creazione del reparto di Terapia sub intensiva Pediatrica, aperto a Pescara nel 2017, primo del genere in Abruzzo. "Il dialogo instaurato fra l'Onlus e le istituzioni - continua Sciarretta - ha generato un intervento importante a favore della disabilità gravissima pediatrica".