Test con occhiali che simulano 'sbornia'

(ANSA) - CHIETI, 23 NOV - Occhiali che simulano i diversi tassi alcolimetrici, usati per compiere un percorso a ostacoli e comprendere quanto l'assunzione di alcol possa pregiudicare riflessi, attenzione e capacità fisica e psichica necessarie per rispondere agli stimoli che provengono dalla guida: li hanno fatti indossare ad alcuni visitatori gli operatori del Servizio dipendenze patologiche (Ser.D.) di Chieti, diretto da Paola Fasciani, in una postazione allestita nell'ospedale cittadino, ripetendo una campagna di prevenzione dell'abuso di alcol che ha già toccato Vasto (Chieti). "Se guidi non bere!" è l'invito.

Sono state indicate le situazioni in cui è raccomandata l'astensione completa dal consumo di bevande alcoliche e fornite informazioni per favorire l'autovalutazione dei livelli di concentrazione di alcol nel sangue, conseguenti all'assunzione delle più comuni bevande. Forniti depliant disponibili anche sul sito Asl Lanciano Vasto Chieti https://www.info.asl2abruzzo.it/assistenzaterritoriale/alcol-ist ruzioni-per-luso.html .